Скандал с рейсом в Познани: в аэропорту объяснили, почему украинцы не попали на самолет

Более 30 пассажиров не смогли 3 июля попасть на рейс из польской Познани в Одессу. По информации СМИ, украинцев на борт не пустил пилот. На аэродроме говорят, пассажиры действительно не полетели, однако причина может быть другой.

Представитель аэропорта "Лавица" Блажей Патрин говорит, вероятно, что пассажиры опоздали на посадку. Однако обстоятельства инцидента до сих пор изучают, в частности, просматривают видео с камер наблюдения.

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Пассажиры вовремя не пришли к соответствующему выходу

На данный момент мы еще выясняем ситуацию. Но предварительно могу сказать, что эти пассажиры вовремя не пришли к соответствующему выходу, из которого должны были улететь,

– заявил Патрин.

В аэропорту говорят, что за сложившуюся ситуацию отвечает компания Ryanair. В пресс-службе не подтвердили информацию, что украинских пассажиров оскорбляли члены экипажа.

Что писали об инциденте польские СМИ

По информации медиа, пассажиры не попали на самолет именно из-за поведения пилота. Он заявлял, что он "король самолета" и не пускал людей на посадку. Хотя все уже прошли проверки, паспортный контроль и регистрацию на рейс.

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