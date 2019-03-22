Аэропорты еще одной страны будут писать "Київ" правильно

В международных аэропортах Тбилиси и Батуми изменили правописание украинских городов в латинской транскрипции. Теперь туристы будут видеть на табло правильное написание названий Киева, Львова и Одессы.

До сих пор во время написания названий городов латинскими буквами названия некоторых городов писали с русской транскрипцией, что уже исправили все официальные каналы, сообщает Грузия Online.

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Так, в этих аэропортах Грузии теперь пишется Kyiv вместо Kiev, Lviv вместо Lvov и Odesa вместо Odessa.

Прислушались к требованиям Министерства внешних дел Украины и изменили название украинской столицы на своих информационных табло также аэропорты Стамбула и Бухареста. Правильное англоязычное название украинской столице Kyiv вместо обрусевшей Kiev теперь пишут и в Лондонском аэропорту Лутон.

А вот Международные Авиалинии Украины отказались использовать название Kyiv в соответствии с правописанием, и будут использовать российский аналог Kiev. Мол официальная транслитерация Международной ассоциации воздушного транспорта IATA предполагает именно этот вариант.

Почему это важно? На 28 году независимости Украины название нашей столицы до сих пор переводят с русского. Поэтому из-за неправильной транслитерации люди из Лондона, Пекина или Стамбула летят не в Київ, а в Киев. Поэтому в октябре 2018 года в Министерстве иностранных дел начали кампанию #CorrectUA, в рамках которой будут обращать внимание иностранных СМИ на правильную транслитерацию украинской столицы.



Одними из первых отреагировали на призывы украинцев в Польше, где уже сменили транслитерацию украинского города на правильную. Также правильного написания собственного названия столицы Украины придерживаются в Греции, Дании и на Кипре.