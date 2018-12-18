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      "Айнтрахт" хочет сыграть с "Шахтером" в Харькове

      70 Читати новину українською
      Стадион "Металлист" в Харькове
      Стадион "Металлист" в Харькове

      Член правления "Айнтрахта" Аксель Хелльманн назвал наиболее вероятное место проведения первого матча 1/16 финала Лиги Европы против донецкого "Шахтера".

      Хелльманн думает, что они проведут матч в рамках плей-офф Лиги Европы против донецкого "Шахтера" в Харькове.

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      С нетерпением ждем игры против действительно сильного соперника. Посмотрим, где состоится наш выездной матч. Харьков выглядит наиболее вероятным вариантом,
      – цитирует Хелльманна пресс-служба "Айнтрахта".

      Отметим, что первый матч пройдет в Украине 14 февраля. Ответный поединок состоятся 21 февраля во Франкфурте.

      Напомним, предыдущий еврокубковый поединок "горняков" по просьбе УЕФА был перенесен из Харькова в Киев из-за введения военного положения в 10-ти областях Украины.

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      Теги: Новости Харькова Футбол Спорт Шахтер Лига Европы
      Источник: 24 Канал
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