"Айнтрахт" хочет сыграть с "Шахтером" в Харькове

Член правления "Айнтрахта" Аксель Хелльманн назвал наиболее вероятное место проведения первого матча 1/16 финала Лиги Европы против донецкого "Шахтера".

Хелльманн думает, что они проведут матч в рамках плей-офф Лиги Европы против донецкого "Шахтера" в Харькове.

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С нетерпением ждем игры против действительно сильного соперника. Посмотрим, где состоится наш выездной матч. Харьков выглядит наиболее вероятным вариантом,

– цитирует Хелльманна пресс-служба "Айнтрахта".

Отметим, что первый матч пройдет в Украине 14 февраля. Ответный поединок состоятся 21 февраля во Франкфурте.

Напомним, предыдущий еврокубковый поединок "горняков" по просьбе УЕФА был перенесен из Харькова в Киев из-за введения военного положения в 10-ти областях Украины.

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