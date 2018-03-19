Акции Facebook упали из-за скандала с утечкой данных

После того, как компания Facebook попала в скандал с утечкой данных о 50 миллионах граждан, акции корпорации торгуются на уровне 177,01 доллара.

Об этом пишет издание TechCrunch.

Таким образом, акции Facebook потеряли 4,4%, по сравнению с торгами в пятницу. Так, цены акций на бирже NASDAQ открылись на уровне 177,01 доллара и продолжают снижаться.

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Как известно, Facebook попал в скандал после того, как британская аналитическая компания Cambridge Analytica хранила и анализировала данные примерно о 50 миллионах граждан, которые имеют страницы в этой социальной сети. По этому поводу в Facebook уже начали внутреннее расследование инцидента.

Акции Facebook упали на 4,4%