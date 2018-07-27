Акции Facebook рекордно обвалились, Цукерберг обеднел на 17 миллиардов долларов: в чем причина

Стоимость акций Facebook упала более чем на 20% после закрытия торгов на бирже NASDAQ 25 июля. Ранее компания объявила о медленном темпе прироста аудитории и предупредила инвесторов о том, что выручка компании в ближайшее время будет только уменьшаться.

Об этом сообщает Cossa.

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В результате стоимость одной акции упала с 217,5 долларов до 172 долларов. Таким образом, рыночная капитализация Facebook снизилась примерно на 123 миллиарда долларов. Кроме того, компания потеряла 151 миллиард долларов своей рыночной стоимости, а состояние главы Facebook – Марка Цукерберга – снизилось почти на 17 миллиардов долларов.

Акции Facebook упали на 20%

К падению акций привел самый медленный темп рост ежемесячной аудитории – 1,54% против 3,14% в первом квартале. Количество ежедневных активных пользователей росло еще медленнее – 1,44% во втором квартале против 3,42% в предыдущем. Однако Facebook попытался отвлечь инвесторов от этих показателей, рассказав о том, что 2,5 миллиарда человек пользуются хотя бы одним из приложений компании – Facebook, Instagram, WhatsApp или Messenger.

Кроме того, эксперты отметили снижение количества пользователей в Европе (с 377 миллионов до 376 миллионов ) и отсутствие роста в Северной Америке (241 миллион человек). Это два самых больших рынка для Facebook, поэтому разочарование инвесторов вполне обосновано.

Из-за падения акций Марк Цукерберг рискует вылететь из пятерки самых богатых людей мира

Интересно, что падение акций Facebook заразило и других ИТ-гигантов: Netflix потерял уже 3,6%, Alphabet – 2,4%, Twitter – 6,5%, Amazon – 2,5%, Apple – 1,6%.

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Если с открытием торгов в Facebook продолжит падать стоимость акций, то корпорация может стать крупнейшей среди американских компаний с падением капитализации за всю историю фондового рынка США. Между тем Цукерберг рискует вылететь из пятерки самых богатых людей планеты.

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