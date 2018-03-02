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ПАРАЛИМПИАДА-2018 ГАЗОВЫЙ КОНФЛИКТ ВЛАДИМИР РУБАН ВОЙНА НА ДОНБАССЕ

Акции "Газпрома" упали в цене после проигрыша "Нафтогаз Украины"

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Акции
Акции "Газпрома" упали в цене после проигрыша "Нафтогаз Украины"

После того, как российская компания "Газпром" проиграла в арбитраже Стокгольма дело против НАК "Нафтогаз Украины", ее акции резко начали падать в цене.

Сразу после открытия биржи акции компании упали с 143,16 рублей до 141 рубля, а впоследствии и к 139,6 рублей. За день ситуация несколько стабилизировалась, хотя и происходили падения к 139,39 рублей. К закрытию биржи отметка остановилась на 140,1 рубля, зафиксировав падение за один день на 3,06 рублей, или 2,14%.

Читайте також: На що "Нафтогаз" витратить виграні у "Газпрому" гроші

Падіння акцій

Падение акций "Газпрома" 1 марта

Хотя за несколько дней до этого резкого обвала цены акций не происходило. Было обычное колебания.

Падіння акцій

Падение акций "Газпрома" за 5 дней

Стоит отметить, что падение цены акции "Газпрома" потянуло вниз и индекс Московской биржи. Правда там не столь значительное падение – лишь 0,01%.

Напомним, 28 февраля Стокгольмский арбитраж обязал российского монополиста "Газпром" доплатить НАК "Нафтогаз Украины" 4,63 миллиарда долларов за недопоставку согласованных объемов газа для транзита. В "Газпроме" заявили, что не согласны с решением арбитража Стокгольма по иску "Нафтогаза" по контракту на транзит газа и "будут защищать свои права всеми законными способами".

Теги: Новости Украины Газпром биржа
Источник: 24 Канал
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