Акции "Газпрома" упали в цене после проигрыша "Нафтогаз Украины"

После того, как российская компания "Газпром" проиграла в арбитраже Стокгольма дело против НАК "Нафтогаз Украины", ее акции резко начали падать в цене.

Сразу после открытия биржи акции компании упали с 143,16 рублей до 141 рубля, а впоследствии и к 139,6 рублей. За день ситуация несколько стабилизировалась, хотя и происходили падения к 139,39 рублей. К закрытию биржи отметка остановилась на 140,1 рубля, зафиксировав падение за один день на 3,06 рублей, или 2,14%.

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Падение акций "Газпрома" 1 марта

Хотя за несколько дней до этого резкого обвала цены акций не происходило. Было обычное колебания.

Падение акций "Газпрома" за 5 дней

Стоит отметить, что падение цены акции "Газпрома" потянуло вниз и индекс Московской биржи. Правда там не столь значительное падение – лишь 0,01%.

Напомним, 28 февраля Стокгольмский арбитраж обязал российского монополиста "Газпром" доплатить НАК "Нафтогаз Украины" 4,63 миллиарда долларов за недопоставку согласованных объемов газа для транзита. В "Газпроме" заявили, что не согласны с решением арбитража Стокгольма по иску "Нафтогаза" по контракту на транзит газа и "будут защищать свои права всеми законными способами".