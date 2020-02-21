Tesla, Google или Apple: какие возможности у украинцев на мировых фондовых биржах?

Большинство украинцев любят за рубежом выпить чашечку кофе в Starbucks и сфотографировать этот момент на новенький смартфон от Apple, а еще лучше сделать это в собственном Tesla. Однако, если об электрокаре большей частью остается только мечтать, то стать владельцем части этой мировой компании можно вполне реально, купив акции.

Что для этого нужно? Необходимо купить акции компании на фондовой бирже. Этим термином обозначают ценные бумаги, подтверждающие право владения частью предприятия. Фактически, акции компании – это единицы, в которых измеряется собственность. Стоимость каждой из них непостоянна, она изменяется в зависимости от ситуации на рынке и в самой фирме. Обычно, у каждой компании есть владелец, который имеет контрольный пакет акций, но акционерным капиталом может владеть множество мелких держателей, которые также будут получать пассивный доход.

Покупка и продажа ценных бумаг и возможности для инвестиций – это финансовые инструменты, которыми уже давно пользуются люди во многих странах мира. Для них получать пассивный доход от подобных операций – это норма. Украинцы же об обороте акций в основном слышали из фильмов или известных книг. Тогда как для них уже не первый год открыты не только внутренние рынки, но и мировые. А с 2019-го изменились и лимиты: каждый украинец получил возможность приобрести акции мировых компаний на сумму до 100 тысяч евро в год, утверждает Денис Белый, инвестиционный эксперт компании "Фридом Финанс Украина".



Денис Белый, инвестиционный эксперт компании "Фридом Финанс Украина"

"На эту или меньшую сумму каждый желающий имеет возможность купить акции, которые входят в листинг таких ведущих бирж как Nasdaq, NYSE или Лондонская фондовая биржа", – уверяет Денис Белый.

Выезжать за границу для этого необходимости нет, достаточно лишь выбрать надежную инвестиционную компанию-брокера. Там вам помогут открыть счет в ценных бумагах и предоставят доступ к биржам, на которых вы сможете покупать акции и получать пассивный доход. Его сумма будет зависеть от позиций компании на рынке, утверждает Богдан Сидоренко, директор Киевского филиала компании "Фридом Финанс Украина".



Богдан Сидоренко, директор Киевского филиала компании "Фридом Финанс Украина"

Мои клиенты зарабатывают от 12 процентов в год в долларах США. Но возможно получить и большую доходность, это будет зависеть от инвестиционного предложения, которое есть на рынке. Например, Tesla выросла с 300 долларов за акцию до 900 всего за квартал,

– уверяет Богдан Сидоренко.

Покупать акции можно и самостоятельно, однако начинающим специалисты рекомендуют обращаться к инвестиционным экспертам, ведь они могут предоставить всю необходимую информацию относительно компаний, в которые есть желание вложить деньги, и помогут выбрать именно ту, которая будет интересной и доходной, учитывая именно ваши интересы. Чтобы стать владельцем акций, не нужно иметь значительных средств. Например, приобрести частичку некоторых украинских компаний можно меньше чем за 1000 гривен. В компании "Фридом Финанс Украина" наибольшее количество инвестиционных консультантов, которые, вне зависимости от суммы, сопровождают каждую сделку клиента.

Итак, как мы увидели, инвестировать в акции мировых компаний имеют возможность и обычные украинцы. И получать стабильный пассивный доход без помех.