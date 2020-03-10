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      Акции российских компаний и дальше падают, а доллар и евро относительно рубля растут

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      Последствия обвала цен на нефть в так называемый "черный понедельник" 9 марта продолжают сказываться на российской экономике и на следующий день. Так, во вторник акции ведущих компаний России снова подешевели, а валюта относительно рубля выросла.

      На старте торгов стоимость доллара выросла на 5,30% – до 72,2 рублей, евро поднялся на 5,6% – до 82,6 рублей. При том акции крупнейших нефтегазовых компаний РФ упали на 12-15% ("Роснефть", "Лукойл", "Сургутнефтегаз"), потребительского сектора – до 28% ("М. Видео", "Магнит", X5 Retail Group), как следует из данных Мосбиржи.

      Обвал цен на нефть Как это повлияет на Украину, курс гривны и цены на бензин

      Как упали акции российских компаний на Московской бирже

      • Мечел АО -17,61%
      • ТМК -16,83%
      • Лукойл -14,40%
      • Сургнфгз -14,35%
      • Газпромнефть -14,15%
      • Магнит -14,11%
      • Татнфт -14,05%
      • ВТБ -13,88%
      • Роснефть -13,25%

      Вчера, 9 марта, обвалились цены на нефть. К 13:00 по московскому времени они стабилизировались, хотя и на значениях на 20% ниже, чем при закрытии в пятницу. Это грандиозно повлияло на российскую экономику.

      Обвал цены на нефть: последние новости

      • 9 марта, ОПЕК и Россия не смогли договориться о снижении уровня добычи нефти.
      • В результате цены на нефть упали на 30%.
      • Если еще на прошлой неделе цена сильно опустилась, когда марку Brent можно было купить за 49 долларов за баррель, то на открытии торгов в понедельник, 9 марта, цена буквально провалилась до 36 долларов.
      • Это самый ошутимый однодневный обвал цен, начиная с 1991 года.
      • Акции международных фондовых бирж стремительно опустились. Это стало самым ощутимым удешевлением с 2008 года.
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      Автор: Вероника Климская
      Теги: Новости Украины Новости России Обвал цен на нефть
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