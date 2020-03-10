Акции российских компаний и дальше падают, а доллар и евро относительно рубля растут

Последствия обвала цен на нефть в так называемый "черный понедельник" 9 марта продолжают сказываться на российской экономике и на следующий день. Так, во вторник акции ведущих компаний России снова подешевели, а валюта относительно рубля выросла.

На старте торгов стоимость доллара выросла на 5,30% – до 72,2 рублей, евро поднялся на 5,6% – до 82,6 рублей. При том акции крупнейших нефтегазовых компаний РФ упали на 12-15% ("Роснефть", "Лукойл", "Сургутнефтегаз"), потребительского сектора – до 28% ("М. Видео", "Магнит", X5 Retail Group), как следует из данных Мосбиржи.

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Как упали акции российских компаний на Московской бирже

Мечел АО -17,61%

ТМК -16,83%

Лукойл -14,40%

Сургнфгз -14,35%

Газпромнефть -14,15%

Магнит -14,11%

Татнфт -14,05%

ВТБ -13,88%

Роснефть -13,25%

Вчера, 9 марта, обвалились цены на нефть. К 13:00 по московскому времени они стабилизировались, хотя и на значениях на 20% ниже, чем при закрытии в пятницу. Это грандиозно повлияло на российскую экономику.

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