Акции российских компаний и дальше падают, а доллар и евро относительно рубля растут
Последствия обвала цен на нефть в так называемый "черный понедельник" 9 марта продолжают сказываться на российской экономике и на следующий день. Так, во вторник акции ведущих компаний России снова подешевели, а валюта относительно рубля выросла.
На старте торгов стоимость доллара выросла на 5,30% – до 72,2 рублей, евро поднялся на 5,6% – до 82,6 рублей. При том акции крупнейших нефтегазовых компаний РФ упали на 12-15% ("Роснефть", "Лукойл", "Сургутнефтегаз"), потребительского сектора – до 28% ("М. Видео", "Магнит", X5 Retail Group), как следует из данных Мосбиржи.
Обвал цен на нефть Как это повлияет на Украину, курс гривны и цены на бензин
Как упали акции российских компаний на Московской бирже
- Мечел АО -17,61%
- ТМК -16,83%
- Лукойл -14,40%
- Сургнфгз -14,35%
- Газпромнефть -14,15%
- Магнит -14,11%
- Татнфт -14,05%
- ВТБ -13,88%
- Роснефть -13,25%
Вчера, 9 марта, обвалились цены на нефть. К 13:00 по московскому времени они стабилизировались, хотя и на значениях на 20% ниже, чем при закрытии в пятницу. Это грандиозно повлияло на российскую экономику.
Обвал цены на нефть: последние новости
- 9 марта, ОПЕК и Россия не смогли договориться о снижении уровня добычи нефти.
- В результате цены на нефть упали на 30%.
- Если еще на прошлой неделе цена сильно опустилась, когда марку Brent можно было купить за 49 долларов за баррель, то на открытии торгов в понедельник, 9 марта, цена буквально провалилась до 36 долларов.
- Это самый ошутимый однодневный обвал цен, начиная с 1991 года.
- Акции международных фондовых бирж стремительно опустились. Это стало самым ощутимым удешевлением с 2008 года.