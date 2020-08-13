Под посольством Беларуси в Киеве состоялась мирная акция, участники которой требовали от режима Лукашенко освободить задержанных местными силовиками украинцев.

Активисты требовали расследовать действия правоохранителей во время протестов в Беларуси. Об этом сообщает 24 канал.

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Что известно об акции под посольством Беларуси в Киеве

Люди требуют освободить задержанных украинцев в Беларуси. Участники акции выкрикивали лозунги "Свободу политзаключенным", "Лукашенко в тюрьму", "Жыве Беларусь".

В руках они держали плакаты с лозунгами солидарности с белорусским народом: "Хватит нас пытать, Беларусь – свободная страна", "Людей убивают, обеспокоенности – мало".

Активисты также подожгли файеры под зданием посольства.



Акция под посольстом Беларуси в Киеве / Фото Владислава Соловьева для 24 канала

"Вместе с коллегами единомышленниками мы требуем освобождения, как украинских политзаключенных, так и всех политзаключенных режима Лукашенко", – сообщил протестующий Денис.

Кроме этого в посольство приехала машина с белорусскими номерами. Ее водитель включил уже легендарную песню Виктора Цоя "Мы ждем перемен".

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Что известно о задержанных в Беларуси украинцев

Участников благотворительной организации "Восток SOS" Константина и Евгения Васильева задержали в Минске 12 августа. Против них открыли дела по статье "массовые беспорядки". Она предусматривает от 3 до 8 лет заключения .

. Вероятно, волонтеры находятся в одном из СИЗО Минска. Однако никакой связи с ними до сих пор нет.

В то же время известно о еще двух задержанных украинских гражданах: Оксане Алешине и еще одном украинце, имя которого не разглашают. Где они находятся – пока не знают ни в МИДе, ни в офисе Президента.

Украинская власть во главе с Зеленским требует освободить задержанных украинцев.