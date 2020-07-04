В Украине проходит всеукраинская акция "200 дней лжи", которая началась 25 июня, а сегодня, 4 июля, состоится в Киеве. Активисты выступают против преследования фигурантов дела об убийстве журналиста Павла Шеремета. Говорится о волонтере Юлии Кузьменко, ветеране АТО и музыканте Андрее Антоненко и военной медсестре Яне Дугарь.

Акция началась в 12:00 в парке Шевченко в Киеве. Об этом сообщает 24 канал. Актуально Дело Шеремета готово к рассмотрению в суде: почему его не передают Что известно об акции в поддержку подозреваемых по делу Шеремета По предварительным данным в центре Киева собралось уже более 500 человек. Правоохранителей немного. Акция проходит мирно.

На митинге присутствовали, в частности, родственники и друзья фигурантов дела убийства журналиста Шеремета. Также на акцию пришла Яна Дугарь – одна из подозреваемых, которая вынуждена сейчас носить электронный браслет.

Интересно, что акцию 4 июля обещали поддержать футбольные ультрас "Динамо". Акция в поддержку подозреваемых по делу Шеремета / Фото Владислава Соловьева для 24 канала Убийство Павла Шеремета: главное Автомобиль с журналистом Павлом Шереметом взорвался 20 июля 2016 года в Киеве. Журналист погиб на месте.

После нескольких лет расследования дела следствие исключило все версии совершения преступления, кроме убийства с целью дестабилизации ситуации в стране путем ликвидации известной личности".

В декабре 2019 года полиция задержала подозреваемых по делу. По информации следователей, мотив – якобы Шеремета убили, "увлекшись ультранационалистическими идеями, культивируя величие арийской расы, для дестабилизации ситуации в стране".

В мае следствие изменило мотив на такой: неустановленные лица, действуя по личным мотивам, решили создать крайне резонансное событие с целью дальнейшей провокации многочисленных акций протеста.

И эти неустановленные люди "привлекли" Андрея Антоненко, Яну Дугарь и Юлию Кузьменко. О деньгах в квалификации убийства данных нет.

Досудебное расследование в деле об убийстве Павла Шеремета завершилось месяц назад. Материалы готовы к передаче в суд. Однако сейчас с документами знакомятся защитники подозреваемых. После завершения досудебного расследования материалы передали на рассмотрение адвокатам. Обратите внимание! Президент Владимир Зеленский во время итоговой пресс-конференции назвал главу МВД Арсена Авакова ответственным за результаты расследования по "делу Шеремета" и позже повторял, что Аваков должен "довести дело Шеремета до конца". Подозреваемые в убийстве Павла Шеремета Юлия Кузьменко – волонтер и военный медик. По версии следствия, в ночь перед убийством журналиста она вместе с Антоненко закладывали взрывчатку под авто Шеремета. А на следующее утро Кузьменко якобы взорвала эту взрывчатку. Впоследствии подозрение Кузьменко несколько изменили: она якобы не подрывала взрывчатку, а только закладывала ее.

– волонтер и военный медик. По версии следствия, в ночь перед убийством журналиста она вместе с Антоненко закладывали взрывчатку под авто Шеремета. А на следующее утро Кузьменко якобы взорвала эту взрывчатку. Впоследствии подозрение Кузьменко несколько изменили: она якобы не подрывала взрывчатку, а только закладывала ее. Яна Дугарь – боевой медик 25 воздушно-десантной бригады. По данным следствия, она вела фотосъемку камер видеонаблюдения в рамках подготовки убийства Шеремета и хранила у себя оружие. Дугарь находится под круглосуточным домашним арестом, но ей уже собрали необходимую сумму для внесения залога.

– боевой медик 25 воздушно-десантной бригады. По данным следствия, она вела фотосъемку камер видеонаблюдения в рамках подготовки убийства Шеремета и хранила у себя оружие. Дугарь находится под круглосуточным домашним арестом, но ей уже собрали необходимую сумму для внесения залога. Андрей Антоненко – ветеран боевых действий на Донбассе, боец Сил спецопераций, музыкант Riffmaster. Ранее следствие называло его организатором, но теперь он – лишь исполнитель по предварительному сговору. Антоненко находится под стражей.

– ветеран боевых действий на Донбассе, боец Сил спецопераций, музыкант Riffmaster. Ранее следствие называло его организатором, но теперь он – лишь исполнитель по предварительному сговору. Антоненко находится под стражей. Владислав Грищенко – ветеран боевых действий на Донбассе с позывным "Буча".

– ветеран боевых действий на Донбассе с позывным "Буча". Инна Грищенко – жена Владислава, Военная с позывным "Пума". Находится под домашним арестом по подозрению в другом деле – подготовке убийства Михаила Чекурака на Прикарпатье, которое так и не произошло.