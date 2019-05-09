Акция "Бессмертный полк" в Харькове, Николаеве и Херсоне проходит с перепалками и нарушениями

В Харькове около 750 человек провели шествие с портретами участников Второй мировой войны и табличками "Бессмертного полка". В дороге возле памятника они неоднократно скандировали: "Спасибо деду за Победу!".

Участники акции пели песни военных лет, после чего почтили память погибших минутой молчания и направились к стеле, сообщает NewsRoom.

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К мемориалу также пришли ветераны АТО и члены националистических организаций с портретами погибших на Донбассе бойцов. Между ними и людьми с марша произошло несколько словесных перепалок. Так, в частности, активисты проскандировали "Слава нации – смерть врагам", после чего их обвинили в призывах к убийству. Стороны также назвали друг друга "рашистамы" и "фашистами".



Ветераны АТО и националисы с портретами погибших на Донбассе бойцов

В нескольких участников марша обнаружили запрещенные в Украине георгиевские ленты. Полиция по просьбе активистов заставила их снять запрещенную символику. В ответ нарушители начали требовать от правоохранителей убрать красно-черные флаги и арестовать предателей.

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В целом акции на мемориале прошли без провокаций и прямых столкновений. Цветы к памятнику погибшим также возложили мэр Харькова Геннадий Кернес и другие чиновники.



Кернес прибыл возложить цветы к памятнику погибшим во Второй мировой войне

9 мая в Николаеве

Утром возле офиса афганцев в Николаеве колонна из воинов-интернационалистов, пенсионеров МВД, чиновников и простых горожан отправилась возложить цветы к памятнику Ольшанцев.

Полиция заметила 2 портреты, на которых были запрещенные в Украине георгиевские ленты. Правоохранители попросили убрать их и женщина с мужчиной согласились.

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9 травня в Миколаєві



9 мая в Николаеве

Активисты общественной организации "Свобода" заметили на одной из женщин, которая возлагала цветы, пилотку с красной звездой, серпом и молотом. Эта символика запрещена в Украине законом о декоммунизации. Активисты вызвали полицию. Женщина сняла головной убор, но потом надела снова.

Активисты снова обратились к полицейскому. Тогда между "свободовцами" и людьми, которые пришли с женщиной, возникла словесная перепалка. После этого женщина сняла пилотку и со своими друзьями покинула территорию мемориала.

Позже произошла еще одна аналогичная ситуация, только с другой женщиной.

Смотрите видео с шествия "Безсмертного полка" в Киеве: