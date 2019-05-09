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      Акция "Бессмертный полк" в Харькове, Николаеве и Херсоне проходит с перепалками и нарушениями

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      Акция "Бессмертный полк" в Харькове
      Акция "Бессмертный полк" в Харькове / Newsroom.kh.ua

      В Харькове около 750 человек провели шествие с портретами участников Второй мировой войны и табличками "Бессмертного полка". В дороге возле памятника они неоднократно скандировали: "Спасибо деду за Победу!".

      Участники акции пели песни военных лет, после чего почтили память погибших минутой молчания и направились к стеле, сообщает NewsRoom.

      Читайте также: "Бессмертный полк" вышел на пророссийский марш в Киеве: есть первые задержанные

      К мемориалу также пришли ветераны АТО и члены националистических организаций с портретами погибших на Донбассе бойцов. Между ними и людьми с марша произошло несколько словесных перепалок. Так, в частности, активисты проскандировали "Слава нации – смерть врагам", после чего их обвинили в призывах к убийству. Стороны также назвали друг друга "рашистамы" и "фашистами".

      Фото загиблих на Донбасі військових 9 травня Харків
      Ветераны АТО и националисы с портретами погибших на Донбассе бойцов

      В нескольких участников марша обнаружили запрещенные в Украине георгиевские ленты. Полиция по просьбе активистов заставила их снять запрещенную символику. В ответ нарушители начали требовать от правоохранителей убрать красно-черные флаги и арестовать предателей.

      Читайте также: Как проходит 9 мая в Украине

      В целом акции на мемориале прошли без провокаций и прямых столкновений. Цветы к памятнику погибшим также возложили мэр Харькова Геннадий Кернес и другие чиновники.

      Кернес Харків 9 травня День перемоги
      Кернес прибыл возложить цветы к памятнику погибшим во Второй мировой войне

      9 мая в Николаеве

      Утром возле офиса афганцев в Николаеве колонна из воинов-интернационалистов, пенсионеров МВД, чиновников и простых горожан отправилась возложить цветы к памятнику Ольшанцев.

      Полиция заметила 2 портреты, на которых были запрещенные в Украине георгиевские ленты. Правоохранители попросили убрать их и женщина с мужчиной согласились.

      Читайте также: Преодоление нацизма – не повод водить ряженые "полки бессмертных" по всему миру, – Порошенко

      9 травня Миколаїв День перемоги
       

      9 травня в Миколаєві

      9 травня День Перемоги Миколаїв
      9 мая в Николаеве

      Активисты общественной организации "Свобода" заметили на одной из женщин, которая возлагала цветы, пилотку с красной звездой, серпом и молотом. Эта символика запрещена в Украине законом о декоммунизации. Активисты вызвали полицию. Женщина сняла головной убор, но потом надела снова.

      Активисты снова обратились к полицейскому. Тогда между "свободовцами" и людьми, которые пришли с женщиной, возникла словесная перепалка. После этого женщина сняла пилотку и со своими друзьями покинула территорию мемориала.

      Позже произошла еще одна аналогичная ситуация, только с другой женщиной.

      Смотрите видео с шествия "Безсмертного полка" в Киеве:

       

      blog_ava
      Как проходит 9 мая в Украине
      сегодня
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      Теги: История День Победы 9 мая Новости Украины Новости Харькова Геннадий Кернес столкновения Новости Херсона Новости Николаева
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