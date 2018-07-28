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Акция против застройки Осокорки закончилась дракой

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Полиция избила и задержала активистов, которые пришли протестовать против застройки на Осокорках, что в Киеве.

Об этом 24 каналу сообщили в "Азове".

По словам активистов, одного парня затем выбросили из машины.

"Есть решение суда, согласно которому забор незаконного строения должен был быть снесен, но полиция встала на защиту застройщика. И как результат – избиение активистов", –  добавили в "Азове".

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Похожее заявление сделала и партия "Национальный корпус". Они отметили, что полиция избила и задержала нескольких их активистов.

Как отметил в комментарии BBC News Украина представитель "Национального корпуса" Роман Чернышев, "дружинники" совершали хулиганство и ломали строительный забор. За это задержали двух активистов, на которых оформили протокол и отпустили.

По словам активистов, на Осокорках вместо экопарка застройщик планирует возвести несколько многоэтажек.

Конфликт на Осокорках (видео):

 

Теги: Новости Украины Новости Киева Строительство Фотоновости
Источник: 24 Канал
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