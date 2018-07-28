Акция против застройки Осокорки закончилась дракой
Полиция избила и задержала активистов, которые пришли протестовать против застройки на Осокорках, что в Киеве.
Об этом 24 каналу сообщили в "Азове".
По словам активистов, одного парня затем выбросили из машины.
"Есть решение суда, согласно которому забор незаконного строения должен был быть снесен, но полиция встала на защиту застройщика. И как результат – избиение активистов", – добавили в "Азове".
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Похожее заявление сделала и партия "Национальный корпус". Они отметили, что полиция избила и задержала нескольких их активистов.
Как отметил в комментарии BBC News Украина представитель "Национального корпуса" Роман Чернышев, "дружинники" совершали хулиганство и ломали строительный забор. За это задержали двух активистов, на которых оформили протокол и отпустили.
По словам активистов, на Осокорках вместо экопарка застройщик планирует возвести несколько многоэтажек.
Конфликт на Осокорках (видео):