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      Акция против Зеленского состоялась во Львове: фото и видео

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      Активисты устроили акцию "Нет, клоунам" против кандидата в президенты и лидера "Квартал 95" Владимира Зеленского. Протест состоялся 8 февраля под зданием Львовского государственного цирка, где должен был выступать комик.

      Корреспондентка 24 канала рассказала, что несколько львовских организаций перед концертом требовали, чтобы к ним спустился Владимир Зеленский.

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      Активистов возмутило то, что актер говорил в интервью одном из телешоу. Однако они не намеревались срывать концерт.

      "Мы не пришли сорвать его концерт. Мы пришли напомнить людям, кто такой господин Зеленский, и какие высказывания он себе позволяет. В частности, что "Украина как проститутка и со всех сторон может принимать". Это нас возмутило", – пояснил протестующий.

      протест зеленський

      Акция против Зеленского "Нет, клоунам"

      акція зеленський

      Активисты требовали, чтобы Муж пообщался с ними

      Сам Зеленский вышел к протестующим, а с его появлением сразу появилось еще примерно 15 неизвестных парней. Сейчас территорию цирка охраняет полиция.

      зеленськийЗеленский вышел к активистам

      зеленський акція
       

      Активисты заявили, что не намерены срывать концерт

      Известно, что "Квартал 95" приехал во Львов с двумя концертами. Владимир Зеленский сказал, что первое выступление было благотворительным, то есть билеты получили львовские соцзащиты. Второй концерт – коммерческий.

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      Теги: Владимир Зеленский Выборы Президента 2019 Новости Украины Новости политики Протесты Новости Львова
      Источник: 24 канал
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