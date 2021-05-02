На акциях к 1 мая беспорядки произошли в Париже и Берлине: видео
В столицах Германии и Франции прошли первомайские демонстрации. Журналисты зафиксировали жесткие столкновения между демонстрантами и полицией.
Источник:stol.it
1 мая беспорядки произошли не только в Стамбуле. Похожие новости пришли также из Парижа и Берлина.
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Беспорядки в Париже
В Париже полиция применила слезоточивый газ. Разнимать пришлось и столкновения между представителями профсоюзов и левых движений. 34 человека задержали.
- Кроме Парижа митинги проходили в Лионе, Нанте, Лилле, Тулузе и других городах.
- Люди вышли на улицы за социальную и экономическую справедливость и против планируемого властями уменьшения пособий по безработице.
Конфликты в Берлине
В Берлине правоохранителей забросали камнями, бутылками и петардами. Кроме того, протестующие били окна и витрины магазинов, поджигали мусорные баки и автомобили. Трое полицейских получили ранения.
- Немецкие власти признают, что ситуацию ухудшили в этом году жесткие коронавирусные ограничения.
- И все же категорически осуждают акты насилия.
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