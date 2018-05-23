Акционеры передали "человеку судьи Емельянова" половину завода в обмен на выход из банкротства

Алексей Дмитриенко в 2014 году получил почти 34% акций ЧАО "АТЭК" – завода с 30 гектарами земли в Киеве. Руководство завода говорит, что это был расчет другого акционера с судьей Артуром Емельяновым за выпуск "АТЭК" из процедуры банкротства.

Об этом говорится в расследовании "Взрывная смесь" для программы "Наши деньги с Денисом Бигусом", пишет Bihus.info.

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В то время (2014 год) Артур Емельянов работал заместителем председателя Высшего хозяйственного суда Украины и оставался одной из самых влиятельных фигур в системе хозяйственных судов.

В переговорах Нагребельного (акционер "АТЭК" – 24) с Емельяновым было достигнуто договоренности, что не просто нас должны были выпустить из процедуры банкротства, а в обмен на передачу человеку Емельянова части корпоративных прав. В июне и июле 2014 года были подписаны договоры дарения и купли-продажи корпоративных прав Дмитриенко. Это человек Емельянова,

– рассказала юрист и акционер ПАО "АТЭК" Марина Шейгас.

Шейгас принадлежит к команде другого акционера завода – бизнесмена Андрея Нагребельного. Сейчас на заводе существует корпоративный конфликт из-за продажи группой Нагребельного половины имущества завода.

11 января 2017 года несколько корпусов "АТЭК" продали частной фирме. Покупателем оказалось новосозданное ООО "ПАО Инвестмент Лимитед Украина", которое в учредителях имеет арабскую компанию, а связи приводят к юридическому объединению "АКТИО" и экс-сотрудникам СБУ.

Акционер Алексей Дмитриенко, которого руководство "АТЭК" называет "человеком судьи Емельянова", оспаривает продажу имущества ПАО в судах. Он указывает, что договор купли-продажи был заключен без его согласия как акционера.

Акционер завода, юристк Марина Шейгас объясняет это так.

Он (Дмитриенко – 24) не принимал участия с 14-го года, потому что этот человек "призрачный". Он существует физически, но никогда не реализовал свои права",

– отметила она.

Разыскать выходца из Донецка Дмитриенко журналистам не удалось.

Кроме хозяйственных судов, существует также уголовное производство о незаконном завладении имущества "АТЭК" ПАО "Инвестмент Лимитед Украина", в рамках которого 23 марта этого года на заводе проходили обыски Нацполиции.

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Сейчас проданные по договору помещения арестованы, а деньги за продажу от ПАО "АТЭК" не поступили.

Тем временем руководство завода строит новые инвестиционные планы.

Мы решили сделать мусороперерабатывающий завод и крематорий. Завести одного гражданского инвестора, который построит это чудо,

– говорит гендиректор "АТЭК" Лариса Ильенко.

Сейчас завод имеет налоговый долг в 32 миллиона гривен. Продажу имущества ПАО руководство объясняло необходимостью привлечь инвестора.