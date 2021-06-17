"Акт щедрости": в Кривом Роге власть раздала пенсионерам лук – фото

В Кривом Роге городская власть решила, так сказать, "позаботиться" о пенсионерах. Пожилым людям раздали пакеты с луком.

Активисты назвали такие действия "актом щедрости". Отметили, что на фото пожилые люди якобы "сияют от счастья".

Кстати Пенсионный возраст в Украине повысят, потому что он самый низкий в Европе: правда ли это

Кто раздал пенсионерам лук

Утверждают, что лук раздал исполнительный комитет Саксаганского районного совета, совместно с благотворительным фондом "Добро+ДІЙ".

Остается только догадываться, или это такой изысканный способ унизить людей или просто "святая простота", которая граничит с несовершенством,

– говорится в заметке.

Сколько стоит лук

Цена на лук в Украине с мая 2019 года по июнь 2021 года уменьшилась в 10 раз. Она составляет около 3 – 4 гривен за килограмм.

Кстати, производители даже имеют проблемы с реализацией запасов прошлогоднего лука. В 2021 году сезон раннего лука рекордно задержался, что повлияло на цены.