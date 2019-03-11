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      "Акт цензуры": в Австрии жестко высказались о недопуске своего журналиста в Украину

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      Кристиан Вершютц, которому Украина запретила въезд
      Кристиан Вершютц, которому Украина запретила въезд / фото из открытых источников

      Скандал вокруг недопуска австрийского журналиста с прокремлевскими взглядами Кристиана Вершютца в Украине продолжает набирать обороты. Так, 11 марта МИД Австрии вызвал на разговор посла Украины в Вене Александра Щербу из-за резонансного дела.

      24 канал сообщал, что Украина запретила въезд шефу украинского бюро австрийского телеканала ORF Кристиану Вершютцу. СБУ считает, что австрийский журналист представлял угрозу для национальной безопасности и работал по кремлевским указаниям. Кроме того, сам Вершютц заявлял об угрозе его жизни в Украине.

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      Несмотря на это, в Австрии такой запрет называют актом цензуры со стороны Украины и добавляют: такая позиция несовместима с принципами Соглашения об ассоциации с ЕС.

      Генеральный секретарь Иоганнес Петерлик во время разговора с украинским послом Щербой призвал Украину отменить запрет на въезд австрийскому журналисту, а также предоставить ему аккредитацию в зоне конфликта на украинской стороне от линии разграничения.

      Мы глубоко обеспокоены действиями украинского правительства против независимого журналиста. Это недопустимый односторонний акт цензуры и он несовместим с ценностями и принципами Соглашения об ассоциации с ЕС,
      – добавил генеральный секретарь.

      Кроме того, глава МИД Австрии Карин Кнайссль намерен вынести вопрос запрета въезда пропагандиста Вершютца в Украину на обсуждение министров иностранных дел ЕС.

      Кто такой Вершютц и что он говорит про Россию и Украину?Кристиан Вершютц – шеф бюро австрийского телеканала ORF. В конце июля 2018 года он обнародовал свой репортаж о посещении оккупированного Крыма, в котором утверждал об "успехах РФ в строительстве аэропорта в Симферополе и строительстве Крымского моста". В публикации также говорится о "значительном прогрессе в развитии полуострова с момента его добровольного присоединения к России, а также про постепенное преодоление международной изоляции Крыма".

      Крістіан Вершютц
      Австрийский пропагандист Кремля Кристиан Вершютц

      Другой репортаж касался "улучшения жизни крымскотатарского народа на территории полуострова". При этом приводится высказывание одного из представителей движения, в котором утверждается, что "только Владимир Путин полностью реабилитировал татар. И именно при России стало возможным строительство главной мечети, ведь украинская власть не выдавала ни земли под застройку, ни разрешения на строительство". Кроме того, Вершютц любит распространять на своей Facebook-странице фейки от Russia Today.

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      Теги: Новости политики Война на Донбассе Австрия Журналисты СБУ Украина – Россия
      Источник: 24 Канал
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