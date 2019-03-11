"Акт цензуры": в Австрии жестко высказались о недопуске своего журналиста в Украину

Скандал вокруг недопуска австрийского журналиста с прокремлевскими взглядами Кристиана Вершютца в Украине продолжает набирать обороты. Так, 11 марта МИД Австрии вызвал на разговор посла Украины в Вене Александра Щербу из-за резонансного дела.

24 канал сообщал, что Украина запретила въезд шефу украинского бюро австрийского телеканала ORF Кристиану Вершютцу. СБУ считает, что австрийский журналист представлял угрозу для национальной безопасности и работал по кремлевским указаниям. Кроме того, сам Вершютц заявлял об угрозе его жизни в Украине.

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Несмотря на это, в Австрии такой запрет называют актом цензуры со стороны Украины и добавляют: такая позиция несовместима с принципами Соглашения об ассоциации с ЕС.

Генеральный секретарь Иоганнес Петерлик во время разговора с украинским послом Щербой призвал Украину отменить запрет на въезд австрийскому журналисту, а также предоставить ему аккредитацию в зоне конфликта на украинской стороне от линии разграничения.

Мы глубоко обеспокоены действиями украинского правительства против независимого журналиста. Это недопустимый односторонний акт цензуры и он несовместим с ценностями и принципами Соглашения об ассоциации с ЕС,

– добавил генеральный секретарь.

Кроме того, глава МИД Австрии Карин Кнайссль намерен вынести вопрос запрета въезда пропагандиста Вершютца в Украину на обсуждение министров иностранных дел ЕС.

Кто такой Вершютц и что он говорит про Россию и Украину?Кристиан Вершютц – шеф бюро австрийского телеканала ORF. В конце июля 2018 года он обнародовал свой репортаж о посещении оккупированного Крыма, в котором утверждал об "успехах РФ в строительстве аэропорта в Симферополе и строительстве Крымского моста". В публикации также говорится о "значительном прогрессе в развитии полуострова с момента его добровольного присоединения к России, а также про постепенное преодоление международной изоляции Крыма".





Австрийский пропагандист Кремля Кристиан Вершютц



Другой репортаж касался "улучшения жизни крымскотатарского народа на территории полуострова". При этом приводится высказывание одного из представителей движения, в котором утверждается, что "только Владимир Путин полностью реабилитировал татар. И именно при России стало возможным строительство главной мечети, ведь украинская власть не выдавала ни земли под застройку, ни разрешения на строительство". Кроме того, Вершютц любит распространять на своей Facebook-странице фейки от Russia Today.