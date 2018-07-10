Акт солидарности хорватов подтвердил, что конфликт между Украиной и Россией существует,– эксперт

Реакция хорватских футболистов показательна. Немало хорватов по своим причинам симпатизируют Украине в конфликте с Россией, потому что они прошли через подобное во время противостояния с сербами.

Об этом 24 каналу рассказал председатель правления Центра прикладных политических исследований "Пента" Владимир Фесенко.

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Акт солидарности хорватских футболистов с Украиной – прецедент не потому, что они сказали "Слава Украине!", а как на это отреагировали. Футбольные чиновники стараются быть вне политики. К сожалению, есть немало примеров, когда футбол используют в качестве политического инструмента. Путин так и сделал. Если бы футбольные чиновники не хотели политики, то тогда не надо было проводить чемпионат в России. А так политика тут вылезла другим боком

– заметил Фесенко.

Эксперт подчеркивает: акт солидарности хорватов еще раз подтвердил, что конфликт между Украиной и Россией существует. И как бы ни хотели уйти от политики на Чемпионате мира, это будет проявляться.

Эта история лишний раз показывает, где наши друзья, а где – нет. В таких ситуациях очень важны искренние эмоции. Это же не заказуха, политическая кампания, флешмоб. Важно, что люди, которые побывали в Украине, работали здесь, прониклись нашими эмоциями, симпатиями к нашей стране,

– говорит эксперт.

Поэтому, по его мнению, мы должны не закрываться от внешнего мира, а наоборот – быть максимально открытыми, приглашать как можно больше людей в Украину, чтобы у них появлялись теплые положительные эмоции, которые они могли бы проявлять в разных актах солидарности.

Напомним, экс-игроки Киевского "Динамо" Огнен Вукоевич и Домагой Вида, который сейчас играет за сборную Хорватии) после матча 1/4 финала Чемпионата мира-2018 против России выложили в Instagram видео, на котором раздается "Слава Украине!". В нескольких британских топ-СМИ это лозунг назвали "националистическим". Тогда, посольство Украины в Великобритании разъяснило представителям медиа, что "Слава Украине" – это патриотический выражение. Скандал дошел до того, что член тренерского штаба сборной Хорватии Огнен Вукоевич был уволен с должности и исключен из делегации.