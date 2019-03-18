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      Акт вандализма в Одесской области: осквернен мемориал украинским воинам

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      Мемориал воинам УНР в Одесской области
      Мемориал воинам УНР в Одесской области / facebook.com/geroika

      Мемориал воинам Армии УНР – Украинской Народной Республики – в городе Ананьев Одесской области облили краской и забросали яйцами. Случилось это в ночь с 17 на 18 марта. За информацию о причастных злоумышленниках обещают денежное вознаграждение.

      Об этом рассказали сотрудники благотворительного фонда "Героика" на своей странице в Facebook.

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      Фонд обещает выплатить денежное вознаграждение – 10 тысяч гривен – за информацию о злоумышленниках. Так как лучше работать на опережение и ловить тех, кто нападает на памятники украинским воинам. Пока эти преступники не начали нападать на живых украинских военных.

      В сообщении также говорится, что этот "акт вандализма является политической акцией пророссийских сил", которые координируют из России.

      Одеса
      Уничтоженный памятник украинским военным

      Объясняют такую позицию в фонде результатами расследования международного волонтерского сообщества InformNapalm относительно, собственно, уничтожения украинских военных памятников. Волонтеры уверяли, что такие акции выполняются по указанию помощника президента РФ Путина Владислава Суркова, а также руководителя Института стран СНГ и депутата Госдумы РФ Константина Затулина, за которым стоит "Газпром" и его деньги.

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      Теги: Новости Украины История Новости Одессы
      Источник: 24 канал
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