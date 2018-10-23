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      Актер "Дизель Шоу" показал забавное видео с Поплавской без грима перед ее гибелью

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      Видео с Мариной Поплавской за день до гибели в ДТП
      Видео с Мариной Поплавской за день до гибели в ДТП / Фото из свободных сетей

      В соцсетях опубликовано эксклюзивное видео со звездой "Дизель Шоу" Мариной Поплавской, которая погибла в ДТП под Киевом. На записи жизнерадостная актриса без грима забавно пародирует пение.

      Видео в Instagram опубликовал участник "Дизель Шоу" Евгений Сморигин.

      Три дня Марины нет с нами... Но она будет жива всегда. У меня есть видеозаписи, которые никто никогда не видел. Думаю, вам будет интересно увидеть ее "без грима". Простой, жизнерадостной, веселой... Мы часто пели с ней. Эту запись я сделал в Одессе в ночь перед концертом в номере отеля,
      – написал Сморигин.

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      Он также призвал других актеров "Дизель Шоу" хотя бы в течение 9 дней после гибели Поплавской выкладывать кадры о смешной, забавной, радостной Марине.

      "Она сейчас с нами и видит только наши слезы и грусть... Возможно я не прав, исправьте меня... Но мне кажется, ей сейчас нужны наши улыбки. Ведь на улыбки и смех она потратила всю жизнь!", – резюмировал коллега Поплавской.

       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       

      Три дня Марины нет с нами... Но она будет жива всегда. У меня есть видеозаписи, которые никто никогда не видел. Думаю, вам будет интересно увидеть ее «без грима». Простой, жизнерадостной, ВЕСЕЛОЙ... Мы часто пели с ней. Эту запись я сделал в Одессе в ночь перед концертом в номере гостиницы. #МаринаСнами Друзья: @bulitka @yamo4ka @o_ivanitsa @dizelmano @dizelgan @berezhoks @dizelstudio у вас наверняка есть подобные видео, фотки. Давайте, хотя бы в течении 9 дней, пока она с нами, выкладывать СМЕШНУЮ, ЗАБАВНУЮ, РАДОСТНУЮ Маришку. Она сейчас с нам и видит только наши слёзы и грусть... Может быть я не прав, поправьте меня... Но мне кажется ей сейчас нужны наши улыбки. Ведь на улыбки и смех она потратила всю жизнь! #дизельшоу #маринапоплавская

      Публикация от Евгений Сморигин (@smorigin_evgeni)

      Напомним, 20 октября утром на Киевщине автобус с актерами "Дизель Шоу" столкнулся с фургоном. В результате ДТП погибла звезда "Дизель Шоу" Марина Поплавская. Кроме того, были госпитализированы актеры Яна Глущенко и Егор Крутоголов, а также пострадали актеры "Дизель Шоу" Евгений Гашенко, Максим Нелипа, Александр Бережок, Евгений Сморигин, Олег Иваница и Виктория Булитко.

      Кто такая Марина Поплавская?Актриса программ "Дизель Шоу", "На троих", "DIZEL утро", певица, популярная ведущая, редактор украинской ассоциации КВН. Была капитаном команды КВН "Девушки из Житомира". Также работала учительницей украинского языка и литературы в школе.

      ДТП С АКТЕРАМИ "ДИЗЕЛЬ ШОУ": ХРОНИКА СОБЫТИЙ​
      Теги: Новости Украины LifeStyle Новости культуры Потери ДТП с актерами Дизель Шоу
      Источник: 24 канал
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      Новости за 23 октября
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