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      Актер фильма "Пираты Карибского моря" провел обучение во Львове: фото и видео

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      Во Львов приехал актер, который снимался в "Пиратах Карибского моря: На странных берегах". Все для того, чтобы провести интересный мастер-класс для украинских коллег. Послушать было что, ведь Ронин Трэйнор присоединился к полутысячи проектов, среди которых не только фильмы, но и всемирно известные компьютерные игры и рекламы.

      Побывать на таком мастер-классе мечтает едва ли не каждый актер, ведь преподает опытный профи – Ронин Трэйнор. Он снимался в десятках голливудских фильмов. В частности, и в "Пиратах Карибского моря: На странных берегах".

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      От каскадеров он отличается тем, что учит и актерскому мастерству. Также мужчина является режиссером сражений в видеоиграх, в частности "Total War", которая получила награду BAFTA – британский аналог "Оскара".


      Игра "Total War"

      "Вся серия этих игр у него контракт на постановку боев. То есть с него снимают все движения на камеру и потом он как режиссер фигурирует с людьми, которые рисуют графику, он решает, как эти баталии будут происходить", – рассказал президент Академии международного актерства Владислав Чернявский.

      Навчання від Трейнора
      Обучение от Трэйнора

      Во Львове британцу нравится, однако мужчина удивлен уровнем развития украинской киноиндустрии. Ведь уверен, что с такими локациями можно достигать большего.

      Ронін Трейнор
      Ронин Трэйнор

      "Хорошая архитектура, мне нравится. И такие приветливые здесь люди. Я рассматриваю интересные места, возможно для того, чтобы снимать здесь фильмы", – заявил преподаватель Британской академии сценического и экранного боя Ронин Трэйнор.

      Ронин Трэйнор задержится в Украине еще на несколько дней. Также он будет давать мастер-классы в Киеве и Одессе.

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      Теги: Новости Украины Новости Львова Новости LifeStyle Кино
      Источник: 24 канал
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