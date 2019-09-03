Актер фильма "Пираты Карибского моря" провел обучение во Львове: фото и видео

Во Львов приехал актер, который снимался в "Пиратах Карибского моря: На странных берегах". Все для того, чтобы провести интересный мастер-класс для украинских коллег. Послушать было что, ведь Ронин Трэйнор присоединился к полутысячи проектов, среди которых не только фильмы, но и всемирно известные компьютерные игры и рекламы.

Побывать на таком мастер-классе мечтает едва ли не каждый актер, ведь преподает опытный профи – Ронин Трэйнор. Он снимался в десятках голливудских фильмов. В частности, и в "Пиратах Карибского моря: На странных берегах".

Читайте также: 5 фильмов с Киану Ривзом, которые следует посмотреть каждому

От каскадеров он отличается тем, что учит и актерскому мастерству. Также мужчина является режиссером сражений в видеоиграх, в частности "Total War", которая получила награду BAFTA – британский аналог "Оскара".



Игра "Total War"

"Вся серия этих игр у него контракт на постановку боев. То есть с него снимают все движения на камеру и потом он как режиссер фигурирует с людьми, которые рисуют графику, он решает, как эти баталии будут происходить", – рассказал президент Академии международного актерства Владислав Чернявский.



Обучение от Трэйнора

Во Львове британцу нравится, однако мужчина удивлен уровнем развития украинской киноиндустрии. Ведь уверен, что с такими локациями можно достигать большего.



Ронин Трэйнор

"Хорошая архитектура, мне нравится. И такие приветливые здесь люди. Я рассматриваю интересные места, возможно для того, чтобы снимать здесь фильмы", – заявил преподаватель Британской академии сценического и экранного боя Ронин Трэйнор.

Ронин Трэйнор задержится в Украине еще на несколько дней. Также он будет давать мастер-классы в Киеве и Одессе.