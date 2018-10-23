Актер "Игры престолов" Алфи Аллен впервые стал отцом: фото

Британский актер Алфи Аллен, сыгравший роль Теона Грейджоя в сериале "Игра престолов", впервые стал отцом.

Радостной новостью знаменитость поделился в своем блоге. Алфи Аллен добавил к сообщению первое фото малыша, на котором видно крошечную ручку и ушко первенца.

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С любовью и огромной радостью знакомлю вас с новым членом нашей семьи. Она идеальна,

– трогательно написал актер.

Отметим, что возлюбленная Алфи Аллена – ди-джей и модель Элли Тейлз – родила девочку. Это первый ребенок у пары. Пока неизвестно, как новоиспеченные родители назовут малыша.

Кто такой Алфи Аллен?32-летний британский актер, который является младшим братом известной певицы Лили Аллен. До участия в сериале "Игра престолов" Алфи Аллен сыграл эпизодические роли в фильмах "Джон Уик", "Еще одна из рода Болейн", "Хищник", "Искупление". "Елизавета", "Враг близко", "Душевный мальчик" и др. С моделью Элли Тейлз актер начал отношения в 2017 году: тогда пара засветилась на нескольких свиданиях в Великобритании.