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      Актер "Игры престолов" Алфи Аллен впервые стал отцом: фото

      96 Читати новину українською
      Алфи Аллен впервые стал отцом
      Алфи Аллен впервые стал отцом / digitalspy.com

      Британский актер Алфи Аллен, сыгравший роль Теона Грейджоя в сериале "Игра престолов", впервые стал отцом.

      Радостной новостью знаменитость поделился в своем блоге. Алфи Аллен добавил к сообщению первое фото малыша, на котором видно крошечную ручку и ушко первенца.

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      С любовью и огромной радостью знакомлю вас с новым членом нашей семьи. Она идеальна,
      – трогательно написал актер.

       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       

      Допис, поширений alfieallen (@alfieeallen)

       

      Отметим, что возлюбленная Алфи Аллена – ди-джей и модель Элли Тейлз – родила девочку. Это первый ребенок у пары. Пока неизвестно, как новоиспеченные родители назовут малыша.

      Кто такой Алфи Аллен?32-летний британский актер, который является младшим братом известной певицы Лили Аллен. До участия в сериале "Игра престолов" Алфи Аллен сыграл эпизодические роли в фильмах "Джон Уик", "Еще одна из рода Болейн", "Хищник", "Искупление". "Елизавета", "Враг близко", "Душевный мальчик" и др. С моделью Элли Тейлз актер начал отношения в 2017 году: тогда пара засветилась на нескольких свиданиях в Великобритании.

      Теги: Звездные мамы LifeStyle Кино Игра престолов
      Источник: 24 Канал
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