Актер из "Игры престолов" снялся в рекламе KFC: видео

Исландский спортсмен и актер Хафтор Юлиус Бьёрнссон, который в сериале "Игра престолов" исполнил роль Григора Клигана, стал звездой рекламы KFC.

Об этом сообщают на Esquire.

Американская сеть быстрого питания KFC (Kentucky Fried Chicken) выпустила рекламу нового бургера The Double Colonel, где в качестве главного героя выбрала звезду "Игры престолов". Всегда молчаливый и суровый актер сериала предстал перед потребителями KFC в милом амплуа.

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Хафтор Бьёрнссон в "Игре престолов"

По сюжету видеоролика Бьёрнссон устанавливает мировой рекорд, передвигая более 300 килограмм сэндвичей на 50 метров. Для него такое задание не стало неожиданностью, поскольку исландец является многократным призеров турниров World's Strongest Man, а в 2018 году стал самым сильным человеком планеты.