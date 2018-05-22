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Актер Энтони Хопкинс рассказал, что не общается со своей дочерью

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Энтони Хопкинс
Энтони Хопкинс / Фото из открытых источников

Голливудский актер Энтони Хопкинс признался, что не общается со своей единственной 48-летней дочерью Эбигейл уже на протяжении длительного времени.

80-летний актер заявил, что не знает, есть ли у него внуки, и не хочет этого знать, пишет The Mirror.

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Энтони Хопкинс с дочерью Эбигейл

"Я не знаю, есть ли у меня внуки, и не хочу знать. Мне это безразлично. Люди делают свой выбор – они расходятся, семьи распадаются, это жизнь, каждый продолжает жить свою", – прокомментировал Хопкинс.

Хопкинс также прокомментировал комментарий журналиста, который назвал такую ​​позицию звезды бессердечной.

"Возможно, это и бессердечно. Жизнь вообще бессердечна", – сказал актер.

Эбигейл является дочерью Энтони Хопкинса от первого брака с Петронеллой Баркер. Актер покинул женщину ради другой, когда их дочери было 14 месяцев.

Хопкинс практически не контактировал с дочкой. Эбигейл решила стать актрисой и отказалась от фамилии звездного отца, став Гаррисон. Карьера у девушки не совсем сложилась, хотя отец обеспечил ей роли в двух своих фильмах 1993 года – "Остаток дня" и "Страна теней".

В конце Эбигейл были проблемы с наркотиками и едва не покончила с собой. При этом она обвинила свои прерывистые отношения с отцом.

Стоит добавить, что за последние двадцать лет Хопкинс и Эбигейл ни разу не виделись и даже не разговаривали по телефону.

Теги: LifeStyle Голливуд
Источник: 24 Канал
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