Актер Оуэн Уилсон отказался видеть новорожденную дочь от экс-девушки

49-летний американский актер Оуэн Уилсон, который известен по ролям в фильмах "Шанхайский полдень" и "Ночь в музее", 10 октября в третий раз стал отцом. Информацию официально подтвердила 34-летняя Варуне Вонгсвират, с которой актер был в отношениях 5 лет. Однако после рождения дочери Уилсон ни разу ее не навестил.

Пока Уилсон не комментирует рождение дочери, однако экс-девушка Варуне публикует в социальных сетях фото малыша. Инсайдеры сообщили изданию US Weekly, что актер не хочет видеться ни с ребенком, ни с экс-любовницей.

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Он сначала потребовал, чтобы она прошла ДНК-тест. Он не хочет встречаться с Варуне и со своим ребенком. Малышка, к слову, копия Оуэна. У нее светлая кожа, светлые волосы и голубые глаза. Уилсон даже не пытался связаться с Варуне после того, как она родила или во время беременности, несмотря на то, что они встречались почти пять лет,

– говорится в источнике.

Кроме того, инсайдер рассказал, что Оуэн Уилсон знал о беременности женщины. Варуне сообщила ему об этом, когда была на четвертой неделе после того, как они вернулись с Гавайских островов.

Напомним, инсайдеры сообщали, что Вонгсвират с Оуэном встречались пять лет, однако, когда Варуне заявила, что беременна, актер отказался признавать отцовство и заявил о необходимости провести ДНК-тест на отцовство. Впоследствии, в сентябре, врачи подтвердили отцовство актера.



Кроме того, у Оуэна уже есть двое сыновей: семилетний Роберт Форд от его бывшей девушки Джейд Дуелл и четырехлетний Финн от личного тренера Кэролайн Линдквист. С двумя сыновьями у актера прекрасные отношения.