Актер Питер Мейхью, который сыграл Чубакку в "Звездных войнах" попал в больницу: подробности
Американский актер Питер Мейхью, популярный по роли вуки Чуббаки в фантастической эпопеи "Звездные войны", госпитализирован. Известно, что Питер перенес операцию на позвоночнике.
Об этом сообщил сам Мейхью на странице в Twitter.
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Питер Мейхью извинился за молчание в социальных сетях и рассказал, что у него была запланирована операция на позвоночнике, которая должна улучшить мобильность актера.
"Все прошло удачно, последующие недели пойдут на восстановление. Спасибо врачам, персоналу, семье и друзьям, которые помогали мне пройти через это", – прокомментировал 74-летний Питер.
Напомним, Питер стал известным не только как актер, но и как человек с ростом 2 метра 21 сантиметр. Собственно, и Чубакка своим ростом обязан не гримерам и костюмерам, а генетике актера.