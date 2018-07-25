Актер Питер Мейхью, который сыграл Чубакку в "Звездных войнах" попал в больницу: подробности

Американский актер Питер Мейхью, популярный по роли вуки Чуббаки в фантастической эпопеи "Звездные войны", госпитализирован. Известно, что Питер перенес операцию на позвоночнике.

Об этом сообщил сам Мейхью на странице в Twitter.

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Питер Мейхью извинился за молчание в социальных сетях и рассказал, что у него была запланирована операция на позвоночнике, которая должна улучшить мобильность актера.

"Все прошло удачно, последующие недели пойдут на восстановление. Спасибо врачам, персоналу, семье и друзьям, которые помогали мне пройти через это", – прокомментировал 74-летний Питер.

Sorry, I’ve been quiet as of late. I’ve been planning & going through some spinal surgery to improve my mobility. It’s been a success & I’ll be spending the upcoming weeks recovering. A big thank you to the doctors, staff, my family & friends that have helped me through this. pic.twitter.com/fdfUelrsel — Peter Mayhew (@TheWookieeRoars) 24 июля 2018 г.

Напомним, Питер стал известным не только как актер, но и как человек с ростом 2 метра 21 сантиметр. Собственно, и Чубакка своим ростом обязан не гримерам и костюмерам, а генетике актера.