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Актер снял панорамной камерой спуск на американских горках: вышло странноватое видео

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Экстремал Джеб Корлисс снял спуск на американских горках на панорамную камеру
Экстремал Джеб Корлисс снял спуск на американских горках на панорамную камеру / Кадр из видео

Известный американский актер и экстремал Джеб Корлисс решил прокатиться на американских горках с 360-градусной камерой в руках.

Видео экстремального спуска он опубликовал на своем Youtube-канале.

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На одном из них складывается впечатление будто камера летит рядом с вагончиком, то обгоняя его, то отставая.

Смотрите видео спуска на американских горках, снятого на панорамную камеру:

Во время обработки другого видео экстремал использовал эффект, при котором все, что зафиксировала камера, сливается в сферу.

Смотрите видео спуска на американских горках, снятого на панорамную камеру:

В оригинальном сферическом видео зритель может сам выбрать, куда повернуть камеру.

В браузере для этого нужно водить мышкой по видео, а на телефоне – просто поворачивать устройство в нужном направлении.

Смотрите видео спуска на американских горках, снятого на панорамную камеру:

 

Теги: LifeStyle отдых Курьезные новости экстрим
Источник: 24 Канал
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