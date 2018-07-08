Актер снял панорамной камерой спуск на американских горках: вышло странноватое видео

Известный американский актер и экстремал Джеб Корлисс решил прокатиться на американских горках с 360-градусной камерой в руках.

Видео экстремального спуска он опубликовал на своем Youtube-канале.

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На одном из них складывается впечатление будто камера летит рядом с вагончиком, то обгоняя его, то отставая.

Смотрите видео спуска на американских горках, снятого на панорамную камеру:

Во время обработки другого видео экстремал использовал эффект, при котором все, что зафиксировала камера, сливается в сферу.

Смотрите видео спуска на американских горках, снятого на панорамную камеру:

В оригинальном сферическом видео зритель может сам выбрать, куда повернуть камеру.

В браузере для этого нужно водить мышкой по видео, а на телефоне – просто поворачивать устройство в нужном направлении.

Смотрите видео спуска на американских горках, снятого на панорамную камеру: