Актер, сыгравший Люка Скайуокера, получил звезду на Аллее славы

Актер Марк Хэмилл, известный ролью Люка Скайуокера в фильме "Звездные войны" и озвучивании Джокера в мультфильмах о Бэтмене получил звезду на Аллее славы в Голливуде

Именную звезду Хэмилла поместили в тротуар Голливудского бульвара, она стала 2630-й по счету. Читайте также: "Звездные войны: Последние джедаи" – успех или провал? В церемонии открытия звезды приняли участие режиссер Джордж Лукас и актер Харрисон Форд, сыгравший роль Хана Соло в "Звездных войнах".

Харрисон Форд, Марк Хэмилл и Джордж Лукас Допис, поширений Frases de Star Wars (@frasesdestarwars) 8 Бер 2018 р. о 1:23 PST Марк Хэмилл снимается на телевидении и озвучивает анимационных персонажей. Кроме "Звездных войн" Хэмилл снялся в триллере "Ночной попутчик", военной драме "Подвластные", фильме-комиксе "Гайвер", мистической мелодраме "Любовь и магия".