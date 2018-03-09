Актер, сыгравший Люка Скайуокера, получил звезду на Аллее славы
Актер Марк Хэмилл, известный ролью Люка Скайуокера в фильме "Звездные войны" и озвучивании Джокера в мультфильмах о Бэтмене получил звезду на Аллее славы в Голливуде
Именную звезду Хэмилла поместили в тротуар Голливудского бульвара, она стала 2630-й по счету.
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В церемонии открытия звезды приняли участие режиссер Джордж Лукас и актер Харрисон Форд, сыгравший роль Хана Соло в "Звездных войнах".
Харрисон Форд, Марк Хэмилл и Джордж Лукас
Марк Хэмилл снимается на телевидении и озвучивает анимационных персонажей. Кроме "Звездных войн" Хэмилл снялся в триллере "Ночной попутчик", военной драме "Подвластные", фильме-комиксе "Гайвер", мистической мелодраме "Любовь и магия".
Источник: 24 Канал
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