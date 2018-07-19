Актер Тимоти Шаламе стал героем классических картин: удивительные фото

22-летний американский актер Тимоти Шаламе известен не только своими успешными ролями в фильмах "Интерстеллар", "Назови меня своим именем" и "Леди-Птица", но и привлекательной и интересной внешностью, которую фанаты пытаются совместить с произведениями искусства.

Недавно неизвестный автор создал страницу в Instagram под названием "chalametinart", на которой разместил 27 сообщений с необычными изображениями. На них актера Тимоти Шаламе с помощью фоторедактора "поместили" в десятки известных полотен, в том числе в работы Рембрандта, Караваджо, Гранта Вуда, Гюстава Курбе, Густава Климта, Эдварда Мунка и многих других художников.

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Альтернативные версии картин, которые выглядят как настоящие произведения искусства быстро завоевали расположение у своих фанатов. Только за 19 дней создания аккаунта на него подписалось около 38 000 подписчиков, которые оставляют по несколько тысяч лайков и комментариев под каждой публикацией.

Допис, поширений badly photoshopped timmy (@chalametinart) 1 Лип 2018 р. о 3:49 PDT

Допис, поширений badly photoshopped timmy (@chalametinart) 3 Лип 2018 р. о 10:58 PDT

Допис, поширений badly photoshopped timmy (@chalametinart) 3 Лип 2018 р. о 2:30 PDT

Допис, поширений badly photoshopped timmy (@chalametinart) 8 Лип 2018 р. о 11:01 PDT

Допис, поширений badly photoshopped timmy (@chalametinart) 10 Лип 2018 р. о 1:16 PDT

Напомним, что 22-летний Тимоти Шаламе в 2018 году впервые стал самым молодым номинантом на премию "Оскар" в категории "Лучшая мужская роль" за последние 90 лет. Его номинировали за главную роль в фильме Луки Гуаданьино "Назови меня своим именем".