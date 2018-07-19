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Актер Тимоти Шаламе стал героем классических картин: удивительные фото

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Тимоти Шаламе на картине Караваджо
Тимоти Шаламе на картине Караваджо / Instagram / @chalametinart

22-летний американский актер Тимоти Шаламе известен не только своими успешными ролями в фильмах "Интерстеллар", "Назови меня своим именем" и "Леди-Птица", но и привлекательной и интересной внешностью, которую фанаты пытаются совместить с произведениями искусства.

Недавно неизвестный автор создал страницу в Instagram под названием "chalametinart", на которой разместил 27 сообщений с необычными изображениями. На них актера Тимоти Шаламе с помощью фоторедактора "поместили" в десятки известных полотен, в том числе в работы Рембрандта, Караваджо, Гранта Вуда, Гюстава Курбе, Густава Климта, Эдварда Мунка и многих других художников.

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Альтернативные версии картин, которые выглядят как настоящие произведения искусства быстро завоевали расположение у своих фанатов. Только за 19 дней создания аккаунта на него подписалось около 38 000 подписчиков, которые оставляют по несколько тысяч лайков и комментариев под каждой публикацией.

 

 

 

 

 

Напомним, что 22-летний Тимоти Шаламе в 2018 году впервые стал самым молодым номинантом на премию "Оскар" в категории "Лучшая мужская роль" за последние 90 лет. Его номинировали за главную роль в фильме Луки Гуаданьино "Назови меня своим именем".

Теги: LifeStyle Исскусство Кино Голливуд
Источник: 24 Канал
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