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Актер Том Харди превратился в известного гангстера: жуткие кадры

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Том Харди сыграет роль Аль Капоне
Том Харди сыграет роль Аль Капоне / Фото

Британский актер Том Харди относится к тем, кто не боится радикальных перевоплощений. "Замена" челюсти в "Легенде", необычные усы в фильме "Лок", татуировки для "Воина" и лысина в "Бронсон", - этим актер уже удивлял поклонников. Однако на этот раз он превратился в знаменитого гангстера Аль Капоне.

Первые кадры со съемок нового фильма "Фонзи" актер опубликовал на странице в Instagram.

Известно, что кинолента изображает последние годы жизни Аль Капоне. Гангстер сумел освободиться из тюрьмы из-за слабоумия, вызванного венерической болезнью – сифилисом. Однако Аль Капоне все время преследуют воспоминания о кровавом прошлом, что добавляет жути киноленте.

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Также в фильме сыграют Линда Карделлини, Кайл МакЛахлен, Мэтт Диллан и Кэтрин Нардуччи. Режиссером киноленты является Джош Транк, который также поделился кадрами со съемочной площадки.

На фотографиях Харди имеет короткую стрижку и много татуировок. Актер много курит сигары, добавляя снимкам еще большей жути. Для фото авторы выбрали черно-белые или зеленые цвета. Пожалуй, Джош Транк таким образом хотел подчеркнуть ужасы тюрьмы и непростую судьбу гангстера Аль Капоне.

Теги: LifeStyle Голливуд Кино
Источник: Новое время
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