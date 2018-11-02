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      Актера Алека Болдуина арестовали в Нью-Йорке: известна причина

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      Алека Болдуина арестовали в Нью-Йорке
      Алека Болдуина арестовали в Нью-Йорке / Фото из открытых источников

      Известный голливудский актер Алек Болдуин, который недавно в пятый раз стал отцом, 2 ноября был арестован на Манхэттене "за нападение".

      Об этом сообщает издание CNN со ссылкой на полицию Нью-Йорка.

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      Актер Алек Болдуин был арестован в пятницу за нападение, связанное со спором за место для парковки,
      – говорится в сообщении.

      По словам лейтенанта полиции Нью-Йорка Джона Гримпела, инцидент произошел около 13:30 по местному времени на парковке в Гринвич-Виллидж. Именно в этом квартале на Манхэттене сейчас проживает актер со своей второй женой Хиларией и четырьмя маленькими детьми.

      Инцидент случился когда Алек с семьей приехал на машине в квартал. Он поссорился, а затем и подрался с другим мужчиной за место парковки.

      Сейчас Болдуин содержится в 6-м участке где его опрашивает полиция. Скорее всего, актеру предъявят обвинение в нападении.

      Кто такой Алек Болуин?
      Голливудский актер, известный по ролям в фильмах "Присяжная", "Прелюдия к поцелую", "Перл-Харбор", "30 потрясений", "Жасмин" и др. В 2002 году Алек Болдуин был женат на актрисе Ким Бейсингер. В 2012 году знаменитость официально оформил отношения с Хиларией Томас. Пара воспитывает 4 детей.

      Теги: LifeStyle Кино Полиция Голливуд
      Источник: 24 Канал
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