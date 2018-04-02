Актеру Мухтару Гусенгаджиеву дали 22 года тюрьмы за изготовление детского порно

Российскому актеру, известному по сериалу "Последний из Магикян" Мухтару Гусенгаджиеву дали 22 года строгого режима с принудительным лечением.

Актер получил суровое наказание за съёмки детского порно, сообщает издание Lenta.ru.

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Во время обысков у Мухтара Гусенгаджиева нашли несколько видеозаписей с детским порно. Две девочки дали показания, что актер их развращал.

Сам Гусенгаджиев все обвинения отвергает и утверждает, что ни в чем не виноват. По словам актера, эта история затеяли только с одной целью.

"Они хотят отобрать мою квартиру на Котельнической набережной в Москве", – уверен артист.

Одна из потерпевших по делу Гусенгаджиев – дочь его племянника. Мухтар заявил, что его племянник и смонтировал видео, чтобы его подставить.

Напомним, артист был арестован в сентябре 2015 года. По данным следствия, 53-летний Гусенгаджиев несколько раз совершил в отношении 9-летней девочки насильственные действия сексуального характера.

Кто такой Мухтар Гусенгаджиев?

Российский актер, известный по ролям в сериалах "Последний из Магикян" и "Карпов". Также он снимался в фильмах "Тайна перевала Дятлова", "Платон" и др. Кроме того, он является ведущим специалистом Федерации йоги России и обладателем титула самого гибкого человека планеты.