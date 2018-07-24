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Актеры из "Фантастических зверей 2" приняли участие в стильной съемке: фото

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Актеры фильма "Фантастические звери: Преступления Гриндевальда"
Актеры фильма "Фантастические звери: Преступления Гриндевальда" / ew.com

Звезды будущего фильма "Фантастические звери: Преступления Гриндевальда" побывали на популярном фестивале Comic-Con 2018 в США и примерили несколько экстравагантных и стильных образов в фотоистории.

Эксклюзивная фотосессия издания Entertainment Weekly состоялась в рамках грандиозного события Comic-Con 2018, который проходил с 18 по 22 июля в Сан-Диего, США. На фестивале также представили первый официальный трейлер продолжения фильма.

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В фотостудии журнала собрались лучшие звезды фильма "Фантастических зверей 2", которые поразили поклонников своей харизмой на ярких фото. Среди них: Эдди Редмэйн, который исполнил главную роль магозоолога Ньюта Саламандера, Дэн Фоглер, Зои Кравиц, Эзра Миллер, Кэтрин Уотерстон, Клавдия Ким, Каллум Тернер, Элисон Судол и Джуд Лоу.


Актеры фильма "Фантастические звери: Преступления Гриндевальда"


Эдди Редмэйн


Эзра Миллер


Зои Кравіц


Каллум Тернер


Джуд Лоу

Мировая премьера вторых "Фантастических зверей" состоится в ноябре 2018 года.

Теги: LifeStyle Голливуд Кино Гарри Поттер
Источник: 24 Канал
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