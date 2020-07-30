Одесский активист и экс-лидер общественной организации "Уличный фронт" Демьян Ганул попал в ДТП в поселке Котовского в Одессе. Произошло это, когда он ехал на заседание суда в Доброславе относительно недавнего обстрела его машины. В сети пишут, что виновником аварии является собственно Ганул.

ДТП с участием Ганула под Одессой

Авария произошла недалеко от поселка Котовского утром 30 июля. А именно на перекрестке в районе улицы Бочарова, в направлении центра Одессы. Об этом пишет телеграмм-канал "Одесса Сейчас".

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Издание по ссылке на очевидца отмечает, что внедорожник BMW Х5, в котором с собратьями ехал активист, нарушил правила дорожного движения и спровоцировал тройное ДТП.

В итоге авто Ганула вылетело на встречную полосу, снесло крыло еще одной машины и осуществило лобовое столкновение с микроавтобусом.

Активист пока никаких комментариев относительно инцидента не дал.

Смотрите видео с места ДТП с участием Демьяна Ганула

Детали он очевидца

Один из очевидцев ДТП с участием Ганула обнародовал детали. Скрншот его сообщения сейчас распространяется в сети.

Мужчина отмечает, что он ехал по поселку Котовского в сторону Одессы, и в один момент, машина, стоявшая перед ним, начала маневрировать вправо. И после сразу же навстречу вылетает BMW Х5 – на полосе, где следует поворачивать только влево, она едет прямо.

Я успеваю только принять вправо, машина, стоявшая впереди меня, получила удар в заднее крыло. А BMW, который чудом не задел меня, ушел в лобовое с микроавтобусом, который стоял впереди. Далее маршрутка бьет их в сторону, и они вылетают на меня,

– убеждает свидетель.

Он добавляет, что рядом с ним в машине находилась беременная женщина и после увиденного ее охватила истерика. Но, к счастью, все обошлось.

Кроме того, мужчина утверждает, что после ДТП из внедорожника Ганул вышел со своим товарищем.

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Комментарий очевидца о ДТП с участием Ганула

Где располагается поселок Котовского в районе Одессы / Карта

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