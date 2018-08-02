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Активист рассказал, кого можно подозревать в нападении в Одессе

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Одесский активист Сергей Стерненко отметил, что причастной к нападению на представителей "Народного движения Украины" Михаила Кузаконя и Григория Козьму может быть местная власть, в том числе и городской голова Геннадий Труханов.

Об этом он сообщил в прямом эфире 24 канала.

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Стерненко считает, что нападение на активистов могло произойти из-за их активной позицию, поскольку пострадавшие взяли жесткий вектор оппозиционной деятельности против городской власти.

Нападения на активистов носят системный анализ. Я думаю, что за этим могут стоять и иностранные структуры, и намного выше лица, чем городской голова Одессы или местная власть Херсона и Харькова. Мы имеем группу лиц, которые осуществляют террор по разным городам Украины, и это однозначно большая организация, которая вызывается с помощью больших денег,
– сказал Стерненко.

Он также заверил, что правоохранители хотели квалифицировать это нападение как ДТП, но все же переквалифицировали в покушение на убийство.

"Лично я не думаю, что полиция работала очень профессионально. И собственно, я сомневаюсь, что расследование будет проводиться должным образом, ведь нет нужной реакции от правоохранительных органов и привлечения к уголовной ответственности за такие нападения", – добавил Стерненко.

На своей странице в Facebook Стерненко написал, что полиция не желает обращать внимание на важные обстоятельства совершения преступления по покушению на Михаила Кузаконя и Григория Козьму.

По мнению активиста, такая реакция полиции является пассивной формой сотрудничества правоохранительных органов и преступников, поскольку отсутствие наказания порождает повторение таких нападений.

Напомним, в четверг, 2 августа, в Одессе совершили покушение на активистов. На автомобиль, в котором ехали представители "Народного движения Украины" Михаил Кузаконь и Григорий Козьма, наехал грузовик.

Теги: Новости Украины Криминальные новости Геннадий Труханов Аварии и ДТП Новости Одессы
Источник: 24 канал
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