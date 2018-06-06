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Активист Устименко, которого избили в Одессе, рассказал подробности нападения

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Виталий Устименко
Виталий Устименко / Facebook

Лидер одесской ячейки "Автомайдана" Виталий Устименко, на которого напали неизвестные 5 июня, сообщил, что он жив и почти здоров.

На своей странице в Facebook Устименко также рассказал известные ему детали нападения.

По его словам, нападавшие ждали в течение не менее двух часов у выхода из редакции "Суспільного".

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"Начали наносить удары сзади по голове и пока я был на ногах – мог отбиваться. Ножевое ранение в район почек нанесли, очевидно, когда сбили с ног. Меня спас мой друг Михаил Кушнир, который в критический момент подбежал и начал отражать нападающих", – добавил автомайданивець.

По его словам, нападавшие были очень профессиональными и почти безэмоциональными. Они в основном наносили точные удары в голову и по ребрах. Медики, которые зашивали голову говорят, что ранения на голове похожи на резаные.

Что касается меня: моей жизни ничего не угрожает, ранения не критичны. Друзья настояли, чтобы ближайшие сутки я провел в клинике, поэтому я здесь. За меня не переживайте, 
– добавил Устименко.

По мнению активиста, хотя нападавшие и действовали среди бела дня, их вряд ли найдут и привлекут к ответственности.

Напомним, во вторник, 5 июня, в Одессе двое неизвестных напали с ножом на члена Совета общественного контроля НАБУ, лидера местного "Автомайдана", активиста Виталия Устименко.

Теги: Новости Украины Криминальные новости Новости Одессы
Источник: 24 Канал
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