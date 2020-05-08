Активист заявляет, что из-за поддержки Стерненко его избил Билецкий

Активист и бывший "азовец" Назарий Кравченко заявил, что его с другим активистом Сергеем Филимоновым пригласил на "встречу " лидер "Нацкорпуса" Андрей Билецкий. Как заявляет Кравченко, вся встреча сводилась к убеждению активистов не поддерживать Сергея Стерненко, а главными аргументами были допросы и удары в голову.

О неудачной встрече с бывшими побратимами Назарий Кравченко рассказал в своем фейсбуке.

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Как выяснилось, беседа бывших побратимов и не планировалась. Потому нас полночи коллективно пытались убедить не поддерживать Сергея Стерненко,

– заявил активист.

В посте он написал, что "главными аргументами были удары в голову и допросы", но уже в комментариях уточнил, что речь идет именно об избиении и незаконном удерживании.

"Спасибо всем собратьям за их время и вдохновение в попытках убедить меня, но хочу заявить, что буду и дальше поддерживать Сергея. Своих не бросают", – резюмировал Назарий Кравченко.

Рассказал о неудачной встрече и адвокат Маси Найем. Он заявил, что Кравченко и Филимонова буквально избили.

Встречи фактически не было – их били, в том числе и сам Андрей (Билецкий – 24 канал). Требовали дать информацию о том, кто заказал медийную поддержку Сергея Стерненко. Ну что ж, спасибо за очень тонкий намек,

– заявил адвокат.

Что известно о деле Сергея Стерненко?На Сергея Стерненко в Одессе совершали сразу 3 нападения с разницей всего в 4 месяца. Это дело касается последнего – 24 мая 2018 года.



Тогда активист, защищая себя и свою девушку, нанес смертельные ножевые ранения одному из нападавших. Другого отпустили правоохранители, и тот сбежал из Украины.



За объявление подозрения одесскому активисту прежде всего выступали бывшие регионалы, больше всего Андрей Портнов. Кроме того, по определенным причинам очень явно хотела подозрения для Стерненка Ирина Венедиктова.



Сейчас же ему готовятся объявить подозрение из-за якобы умышленного убийства, когда в результате нападения умер не активист, а сам нападавший.