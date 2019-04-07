Активиста, раздававшего листовки с компроматом на Зеленского, задержали в Киеве: объяснение МВД
На Майдане в Киеве правоохранители задержала активиста движения "Видсич" Леонида Овчаренко. Мужчина намеревался раздавать листовки против кандидата в президенты Владимира Зеленского. Как пояснили в МВД такие действия, пока ЦИК официально не обнародовала окончательные результаты, любая агитация является незаконной.
В "Видсичи" убеждают, что они делали все законно, поскольку не агитировали за кого-то из кандидатов, а лишь распространяли листовки с информацией об угрозе российского реванша в случае избрания Владимира Зеленского президентом.
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"Никаких призывов голосовать "за" или "против" листовка не содержит – значит не нарушает избирательного законодательства", – говорят представители движения.
По информации "Видсичи", Овчаренко задержали "15 полицейских на двух легковых автомобилях и автобусе "Богдан" и доставили его в участок №4 на Прорезной, 12б". Впоследствии полиция все же отпустила активиста.
В Министерстве внутренних дел, со своей стороны, призывали активистов не проводить любую агитацию до объявления официальных результатов ЦИК, которые орган должен представить во второй половине дня 7 апреля.
МВД Украины напоминает: предвыборную агитацию как "за" так и "против" закон разрешает на следующий день после официального объявления ЦИК результатов голосования в первом туре президентских выборов-2019. Поскольку такого объявления еще не было – не нарушайте закон и выполняйте законные требования правоохранителей,
– заявил спикер МВД Артем Шевченко.
Согласно результатам голосования на выборах президента-2019, которое состоялось 31 марта, первую строчку занял шоумен и лидер "Квартала 95" Владимир Зеленский (30,24%) и действующий украинский гарант Петр Порошенко (15,95%). Поскольку ни один из кандидатов не набрал более 50% голосов, будет проведен второй тур – его запланировали на 21 апреля. Сейчас государственный вещатель "Общественное" проводит переговоры по дебатам с командами Порошенко и Зеленского.