Активиста, раздававшего листовки с компроматом на Зеленского, задержали в Киеве: объяснение МВД

На Майдане в Киеве правоохранители задержала активиста движения "Видсич" Леонида Овчаренко. Мужчина намеревался раздавать листовки против кандидата в президенты Владимира Зеленского. Как пояснили в МВД такие действия, пока ЦИК официально не обнародовала окончательные результаты, любая агитация является незаконной.

В "Видсичи" убеждают, что они делали все законно, поскольку не агитировали за кого-то из кандидатов, а лишь распространяли листовки с информацией об угрозе российского реванша в случае избрания Владимира Зеленского президентом.

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"Никаких призывов голосовать "за" или "против" листовка не содержит – значит не нарушает избирательного законодательства", – говорят представители движения.

По информации "Видсичи", Овчаренко задержали "15 полицейских на двух легковых автомобилях и автобусе "Богдан" и доставили его в участок №4 на Прорезной, 12б". Впоследствии полиция все же отпустила активиста.

Поліція затримала активіста Відсічі Зеленський ще не переміг, а старі ригівські порядки вже повертаються! Щойно на Майдані Незалежності поліція затримала активіста руху Відсіч Leo Ovcharenko, який стояв біля нашого намету і встиг роздати одну листівку з фактажем про Зеленського. Ніяких закликів голосувати "за" чи "проти" листівка не містить – отже не порушує виборочого законодавства. Для "спецоперації" поліції знадобилося близько 15 поліціянтів на двох легкових автівках і автобусі "Богдан". Нашого активіста запакували в автівку та доправили у відділок №4 на Прорізній, 12б. Однак, коли ми почали дзвонити у відділок – там відповіли, що не затримували нашого активіста і його там немає. В той же час Леонід веде трансляцію з цього відділку. Виглядає, що поліція серед білого дня викрала людину, щоб врятувати репутацію Зеленського. UPD. Долучитися до кампанії #СтопЗеРеванш можна заповнивши анкету: https://tinyurl.com/y438ofxr Телеграм-канал кампанії: https://t.me/StopZE Posted by Відсіч on Saturday, 6 April 2019

Овчаренко отметил, что он не раздал ни одной листовки и показал только одну полицейским. Но его задержали за распространение предвыборной агитации. В "Видсичи" известили, что он все же успел раздать одну листовку с фактами о Зеленского. Правоохранители отпустили активиста, раздававшего листовки с компрометирующей информацией против Зеленского: смотрите видео

В Министерстве внутренних дел, со своей стороны, призывали активистов не проводить любую агитацию до объявления официальных результатов ЦИК, которые орган должен представить во второй половине дня 7 апреля.

МВД Украины напоминает: предвыборную агитацию как "за" так и "против" закон разрешает на следующий день после официального объявления ЦИК результатов голосования в первом туре президентских выборов-2019. Поскольку такого объявления еще не было – не нарушайте закон и выполняйте законные требования правоохранителей,

– заявил спикер МВД Артем Шевченко.

Согласно результатам голосования на выборах президента-2019, которое состоялось 31 марта, первую строчку занял шоумен и лидер "Квартала 95" Владимир Зеленский (30,24%) и действующий украинский гарант Петр Порошенко (15,95%). Поскольку ни один из кандидатов не набрал более 50% голосов, будет проведен второй тур – его запланировали на 21 апреля. Сейчас государственный вещатель "Общественное" проводит переговоры по дебатам с командами Порошенко и Зеленского.

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