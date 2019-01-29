17:48
29 янв 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      Смотри онлайн онлайн
      рус
      ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019 ВЕНЕСУЭЛА КОРЬ СВЯТОСЛАВ ВАКАРЧУК
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля: Учителя дешевле, чем солярка. Россияне украли Крым у россиян
      Вєсті Кремля
      22:25, 28 января
      Вести.UA: Россия застряла в XVI веке. Беспокойный язык Азарова
      Вєсті.UA
      21:52, 28 января
      Все знают, и ничего не делают: как на Харьковщине нагло разворовывают десятки гектаров леса
      ЦРУ
      09:00, 25 января
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Все: Жизнь на пенсии
      Згадати все
      15:49, сегодня
      Телеканал новостей 24 Блоги Блог Медиа
      ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019 ВЕНЕСУЭЛА КОРЬ СВЯТОСЛАВ ВАКАРЧУК
      Блог Медиа

      Активісти звернулися в ГПУ і НАБУ щодо розкрадання одеського узбережжя

      120
      На одеське узбережжя гострять кігті
      На одеське узбережжя гострять кігті / Южный Курьер

      Одеські активісти опублікували лист-відповідь від Міністерства екології і природних ресурсів України щодо скандального проекту Одеської міськради, згідно з яким дві третини захищеного законом узбережжя віддають в приватні руки.

      У відповіді Міністерства екології за підписом заступника міністра Василя Полуйка йдеться про те, що "за умови дотримання" кількох статей Земельного та Водного кодексів України, в тому числі 88 і 90 статей, проект можливо погодити.

      В "Проекті землеустрою з організації і встановлення меж території земель водного фонду водоохоронної зони уздовж Чорного моря на території м. Одеси" апріорі не дотримано вимог 88 статті Водного кодексу України, вважає одесит Юрій Нікітін. Бо ширина прибережної захисної смуги на всіх категоріях земель, за виключенням земель водного транспорту – не може бути менше 100 м. А в проекті передбачено 69 га прибережної захисної смуги в Одесі. Тоді як, згідно з розрахунками, має бути не менше 210 га. Землі прибережної захисної смуги можуть бути лише у державній чи комунальній власності і не можуть бути забудовані.



      Лист-відповідь від Мініекології і природних ресурсів щодо скандального проекту Одеської міськради

      Читайте також: SOS Одеса: у 20 містах України запалили вогні, аби зберегти Одесу українською

      Активіст вважає, що проект не лише дозволить розпродати нові ділянки узбережжя, а й допоможе забудовникам легалізувати всі незаконні приватизації одеського узбережжя, які вже відбулися раніше за сприяння місцевої влади.

      Саме цю категорію громадян і "обслуговує" узгоджений Мінприродою проект. Він передбачає, всупереч закону, залишити у державній або комунальній власності лише 69 га замість визначених ВКУ 210 га. Тобто фактично вкрасти у одеситів та й у всіх українців 141 га узбережжя. Підкреслю, вкрасти з державної або комунальної власності, 
      – пояснює Юрій Нікітін.

      Детальний аналіз проекту тут.

      Також активісти переконують, що погоджений Міністерством екології проект розроблений не у встановленому законом порядку та що генеральний план не визначає прибережні захисні смуги.

      Детальний аналіз відповіді Мінекології читайте тут. Автори статті звернулись з відкритим зверненням до ГПУ та НАБУ і просять перевірити наведені факти.

      Цікаво, що з пропозицією затвердити проект землеустрою щодо визначення меж земель водного фонду та водоохоронних зон в Одесі звернулись не офіційні чиновники міської ради, а ТОВ "ІНАГРО ГРУПП". На даний момент "ІНАГРО ГРУПП" фігурує в кримінальному провадженні Одеської прокуратури щодо непрозорого тендеру із ймовірним привласненням майна та зловживання владою.

      Нагадаю, що зазначений проект мав затверджуватись на сесії Одеської міської ради 12 грудня, однак, через суспільний резонанс і протести одеситів, його відклали. Міська рада Одеси може повернутись до розгляду проекту на чергові сесії 30 січня.

      Читайте також: Європейці знімуть документальний фільм про ситуацію в Одесі

      Автор: Блог Медиа
      Теги: Новости Украины Публикации Новости политики Новости Одессы
      Источник: 24 Канал
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter

      Выбор редакции

      Комментарии
      Публикации
      День памяти героев Крут: история боя и судьбы участников
      сегодня , 07:01 День памяти героев Крут: история боя и судьбы участников
      Ігор Саджениця 3137
      Сонячні офшори: шокуючі схеми, через які український бюджет втрачає мільярди
      сегодня , 17:30 Сонячні офшори: шокуючі схеми, через які український бюджет втрачає мільярди
      Тетяна Острікова 24
      Активісти звернулися в ГПУ і НАБУ щодо розкрадання одеського узбережжя
      сегодня , 17:27 Активісти звернулися в ГПУ і НАБУ щодо розкрадання одеського узбережжя
      Блог Медіа 120
      Упрощение админуслуг при рождении ребенка или 9 в 1
      сегодня , 17:04 Упрощение админуслуг при рождении ребенка или 9 в 1
      Лев Парцхаладзе 159
      НЕПОБЕДИМЫЕ. Орыся Ильчина о спорте как реабилитации, Паралимпиаде и бегстве от мамы на турнир
      сегодня , 16:30 НЕПОБЕДИМЫЕ. Орыся Ильчина о спорте как реабилитации, Паралимпиаде и бегстве от мамы на турнир
      Станіслав Безушко 3
      Новости
      Больше новостей
      При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
      не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
      Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
      Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
      Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

      Made by
      Залиште відгук