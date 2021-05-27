Активисты и журналисты требуют уволить судью Чванкина: видео

Под Офисом президента 27 мая состоялась акция против судейского произвола. Представители нескольких общественных организаций, журналисты и ветераны АТО вышли с требованием к Владимиру Зеленскому немедленно уволить главу Киевского районного суда города Одессы Сергея Чванкина.

Участники акции под ОП обратили внимание на то, что большая часть судей Украины являются коррумпированными и такими, что выносят неправомерные решения. Вследствие этого за решетку попадают военные и активисты, а людей, которые действительно заслуживают наказания, оправдывают.

Речь, в частности, шла о главе Киевского районного суда города Одессы Сергее Чванкине, которого, по слухам, "крышует" председатель Офиса президента Андрей Ермак. 9 октября 2019 года на 14-часовом пресс-марафоне журналисты передали шефу Ермака – президенту Владимиру Зеленскому жалобы с подтверждающими документами о коррумпированности председателя Киевского районного суда города Одессы Сергея Анатольевича Чванкина. Аналогичные жалобы были поданы в Высший совет правосудия, Высшую квалификационную комиссию судей Украины, в Государственное бюро расследований, но указанное лицо, как представитель одной из ветвей государственной власти, до сих пор не привлечено к надлежащей юридической ответственности. Президент Украины в прямом эфире заявил, что лично с таким произволом разберется, но, кроме обещаний дело не сдвинулось ни на миллиметр, скорее, все наоборот.

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Во время выступления Анатолий Будник, председатель ОО "Всеукраинская народная рада противодействия коррупции и общественной экспертизе власти" отметил: "Приведу факты коррупции судьи Чванкина. Исходя из многих публикаций в СМИ, Чванкин С.А. нагло увеличил свою коррупционную активность в разы уже при президенте Зеленском. Мы считаем, что одной из причин стала его безнаказанность и покровители в высших властных кабинетах страны. При проведении расследований общественными правозащитниками по сигналам СМИ, организациями и независимыми журналистами причин безнаказанности судьи Чванкин С.А. стало известно из источников, близких к нему, что он уже сообщил своему "близкому кругу", что он пользуется покровительством, и его кандидатуру на голову будущего суда Одессы поддерживает заместитель Офиса Президента – Смирнов Андрей Александрович, а также сам председатель Офиса Президента – Ермак Андрей Борисович, которым он передает "вознаграждения за неприкосновенность и продвижение "на более высокие административные должности. Также Сергей Анатольевич Чванкин не скрывает, что имеет поддержку в СБУ, МВД, ВРУ и в Совете судей Украины.

Напомним, что Чванкин несколько раз не смог пройти Высшую квалификационную комиссию судей Украины, но как-то получил назначение. Создается впечатление, что продвижение в карьере и такое хвастовство "влиятельным крышеванием" не является плодом воображения судьи. Вспомним его шикарный особняк в центре Одессы, записанный на тещу-учительницу, стоимостью примерно в 1,2 миллиона долларов, о скандале со взятками, которые безнаказанно канули в Лету, скандал с "крышеванием" незаконной застройки "Южной Пальмиры", инцидент с нападениями на журналистов, и то, как он, пользуясь служебным положением, пытался давить на независимые СМИ, которые писали правду о нем, что Чванкину очень не нравилось. И об искусственно созданном инциденте с переносом юридического адреса СУ ГУ ЧП в Одесской области – используя свои служебные связи с целью обогащения и увеличения "авторитета", Сергей Анатольевич добился переноса адреса СУ ГУ ЧП в Одесской области в Киевский район города Одессы, причем фактически следственное управление так и находится по адресу – г. Одесса, проспект Шевченко, 8г (Приморский район Одессы). А с 6 сентября 2018 Главное управление Национальной полиции в Одесской области "переехало" в Киевской район, хотя оно фактически находится в доме по улице Еврейской, 12 (это – Приморский район Одессы). Не потому ли, как пишут местные СМИ, чтобы быстро получать от господина Чванкин необходимые решения?

После этих "переездов" следственными судьями именно Киевского районного суда города Одессы рассматриваются ходатайства полиции по "наиболее интересным делам" – "смотрящей" за этим процессом от суда назначена одиозная судья Федулеева В.А.

Последствия этой "спайки" полиции и судей, которые отразились в необоснованных обысках, арестах, отборе собственности, ощутили на себе многие бизнесмены Одесской области, но это тема других общественных расследований. Из последнего – вместо наказания коррупционеров пошли награждения: Указом Президента Украины №425 / 2020 ко Дню юриста руководителю аппарата Киевского районного суда города Одессы Федук Светлане Ивановне присвоено звание "Заслуженный юрист Украины" (единственной из сотрудников аппарата судей во всей Украине).

Украинские СМИ неоднократно публиковали информацию о том, что Киевский районный суд Одессы за последние годы стал "самым дорогим" в Украине. По свидетельствам практикующих юристов, суд во главе с председателем Чванкин имеет даже свой "прайс" на "неофициальные услуги". На произвол и невыполнение обязанностей судьей и незаконно назначенным на должность председателя Киевского районного суда города Одессы Сергея Чванкина жалуются не только рядовые граждане, общественные организации, журналисты, но и представители судейской ветви власти. Так, в мае 2017 года, председатель Апелляционного суда Одесской области Григорий Колесников пожаловался на Чванкина в Высший совет юстиции и Государственной судебной администрации: "Действия и бездействие председателя суда не только не согласуются с нравственными и этическими принципами и нормами профессиональной деятельности судьи, но и подрывают авторитет и доверие общества к суду. Его действия наносят особенно большой ущерб авторитету правосудия ". Однако жалоба осталась без внимания".

В связи с этим протестующие выдвинули четкие требования:

уволить с должности председателя Киевского районного суда города Одессы Чванкина Сергея Анатольевича;

провести служебное расследование о причастности к "крышеванию" деятельности Чванкина С.А. заместителя председателя Офиса Президента – Смирнова Андрея Александровича и председателя Офиса Президента – Ермака Андрея Борисовича;

по результатам проверки привлечь к надлежащей юридической ответственности указанных лиц с полной конфискацией всего незаконно нажитого имущества;

издать Указ Президента по амнистии всех воинов АТО, которые по заказным делам осуждены такими судьями, как Чванкин;

привлечь всех без исключения коррупционеров, которые занимают высокие государственные должности, к уголовной ответственности на длительные сроки с полной конфискацией награбленного.

Председатель ОО "Народ против коррупции" Александр Соловей во время выступления сообщил, что присутствовал, когда Чванкин препятствовал работе журналистов издания "Стоп коррупция", которые расследовали происхождение его состояния и хотели взять у него интервью.

"Вы знаете, что у нас есть пять ветвей власти – законодательная, исполнительная, судебная, вертикаль президента и средства массовой информации. Все эти ветви являются независимыми. Журналисты, например, могут прийти, чтобы взять интервью, осветить деятельность любой какой из этих ветвей, это их работа, и они защищены законом. Но наши журналисты пришли к Чванкину, а он на них натравил титушок. Вы понимаете, что произошло? Представитель суда привел криминал. То есть они сотрудничают ", – очертил он абсурдность ситуации.

Соловей отметил, что судебную власть в Украине нужно реформировать, ведь Чванкин – это лишь один пример из многих. Ею в Украине руководят деньги и это надо менять, убежден он.