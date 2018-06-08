Активисты опубликовали видео, как ромы забрасывают камнями эколога в Голосеевском парке

В сети появились кадры, как ромы атаковали экологов, которые пришли на место вырубки в Голосеевском заповедном парке, что располагается в Киеве.

Соответствующий ролик распространила националистическая организация С14 на своей странице в Facebook.

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Как утверждают активисты, СБУ сейчас давит на эколога, что он якобы выдумал нападение.

"Мы все все видим на видео. Думаем, СБУ и МВД самое время искать цыганских баронов и останавливать грабежи, мошенничество, торговлю наркотиками, вырубки лесов, а также загрязнение парковых зон", – подчеркивают представители националистической сообщества.

На обнародованных кадрах, в частности, можно увидеть, как мужчина (вероятно, эколог) общается с двумя женщинами и указывает им на кучу мусора, которую оставило их ромское сообщество, а на последних секундах ромы начинают забрасывать его камнями.

Напомним, что 6 июня в Киеве в национальном природном парке "Голосеевский" появился лагерь ромов. На его территории ромы построили землянки, уничтожили растения и засорили парк отходами.



7 июня "Национальная дружина" заявила, что очистит Голосеевский парк от ромов, если те сами не уйдут оттуда в течение 24 часов. Впоследствии в организации заверили, что цыгане добровольно покинули территорию парка и обошлось без инцидентов. Однако в полиции утверждают, что уже после этого на лагерь напали общественные активисты и разрушили его.



Следовательно, по факту инцидента правоохранители открыли уголовное производство и расследуют событие по статье "Хулиганство".