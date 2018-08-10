Активисты перекрыли Почтовую площадь в Киеве из-за затопления артефактов Киевской Руси: подробно
10 августа активисты на 5 минут перекрыли Почтовую площадь для проезда автомобилей из-за затопления археологических раскопок времен Киевской Руси. Они призывают мэра Киева Виталия Кличко прийти на место событий и объяснить ситуацию затопления ценного археологического участка.
Об этом в своем Twitter информируют активисты движения "Честно".
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Активисты на 5 мин перекрыли Почтовую. Скандируют "Мэра к народу!" Требуют, чтобы на Почтовую площадь приехал Виталий Кличко. Если не приедет до 15:00, дорогу перекроют подольше,
– говорится в сообщении.
Кроме этого, активисты требуют создать комиссию и провести осмотр на затопленном участке.
По словам исследовательницы Ольги Рутковской, вода из поврежденной трубы под давлением вытекала 48 часов.
К слову, застройщики, котоыре к открытию исторической находки планировали построить под Почтовой площадью подземный ТРЦ, отвергают любые обвинения в свою сторону: говорят – виноват Киевводоканал.
Напомним, ранее стало известно о затоплении археологических раскопок на Почтовой площади. Состояние участка, который может вскоре получить статус памятника национального значения, ужасный.