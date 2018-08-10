13:24
10 авг 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
Киев
27°C
27°C 12°C
  • суббота
    28°C 13°C
  • воскресенье
    26°C 17°C
  • понедельник
    27°C 14°C
подробнее
youtube @24
Loading...
google @24
RSS ЛЕНТА
Общий RSS
+feedly
Топ новости
+feedly
Видео новости
+feedly
Смотри онлайн онлайн
рус
ОЛЕГ СЕНЦОВ УКРАИНЕ – 27 ЗЕМЛЕТРЯСЕНИЕ В ИНДОНЕЗИИ ВОЙНА НА ДОНБАССЕ
Прямая трансляция на
Последние выпуски
Вести Кремля. Выбори... и Путин на передержке. Водку под колодку
Вєсті Кремля
21:33, 9 августа
Вести.UA. Санта-Порошенко. Обесчещенная героиня
Вєсті.UA
20:03, 9 августа
Как мажоритарные депутаты получают миллионы и превращают Украину в феодальное государство
ЦРУ
09:00, 20 июля
"Дно і сором": чому з Верховної Ради хочуть вигнати журналістів
Підсумки дна
13:00, 16 июля
Вспомнить Все. Студенческие отряды
Згадати все
00:40, 14 июля
Телеканал новостей 24 Новости Новости Киева
ОЛЕГ СЕНЦОВ УКРАИНЕ – 27 ЗЕМЛЕТРЯСЕНИЕ В ИНДОНЕЗИИ ВОЙНА НА ДОНБАССЕ

Активисты перекрыли Почтовую площадь в Киеве из-за затопления артефактов Киевской Руси: подробно

43 Читати новину українською
Активисты перекрывают почтовую из-за затопления раскопок
Активисты перекрывают почтовую из-за затопления раскопок / фото из соцсетей

10 августа активисты на 5 минут перекрыли Почтовую площадь для проезда автомобилей из-за затопления археологических раскопок времен Киевской Руси. Они призывают мэра Киева Виталия Кличко прийти на место событий и объяснить ситуацию затопления ценного археологического участка.

Об этом в своем Twitter информируют активисты движения "Честно".

Читайте также: Замок Любарта показали с высоты: захватывающие фото

Активисты на 5 мин перекрыли Почтовую. Скандируют "Мэра к народу!" Требуют, чтобы на Почтовую площадь приехал Виталий Кличко. Если не приедет до 15:00, дорогу перекроют подольше,
– говорится в сообщении.

Кроме этого, активисты требуют создать комиссию и провести осмотр на затопленном участке.

По словам исследовательницы Ольги Рутковской, вода из поврежденной трубы под давлением вытекала 48 часов.

К слову, застройщики, котоыре к открытию исторической находки планировали построить под Почтовой площадью подземный ТРЦ, отвергают любые обвинения в свою сторону: говорят – виноват Киевводоканал.

Напомним, ранее стало известно о затоплении археологических раскопок на Почтовой площади. Состояние участка, который может вскоре получить статус памятника национального значения, ужасный.

Теги: Новости Киева Виталий Кличко История
Источник: 24 канал
powered by lun.ua
Новости за сегодня
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
Что одевать этой осенью: советы украинских модных блогеров
сегодня, 13:00 Что одевать этой осенью: советы украинских модных блогеров
Уляна Корицька
Новый уровень противостояния ФСБ и ГРУ
сегодня, 12:00 Новый уровень противостояния ФСБ и ГРУ
Злой Одессит
Справа Манафорта: за ґратами одіозний політтехнолог опиниться саме завдяки українцям
сегодня, 11:00 Справа Манафорта: за ґратами одіозний політтехнолог опиниться саме завдяки українцям
Крістіна Бердинських
Новая тактика России по "склонению к лояльности" крымских татар
сегодня, 08:37 Новая тактика России по "склонению к лояльности" крымских татар
Блог Медіа
Владимир Кличко по-прежнему первый: цифры и факты
9 августа, 22:01 Владимир Кличко по-прежнему первый: цифры и факты
Блог Медіа
"Избитыми и печальными, плачем под дверью" : Киев почтил память Кузьмы
 2 февраля 2015 , 22:09
Масштабный пожар на Крещатике в Киеве сняли с дрона: видео
 20 июня 2017 , 19:01
Скандальный обвал дома в центре Киева: почему виновные до сих пор не наказаны
 2 апреля 2017 , 20:20
Как живет столичный метрополитен ночью
 22 декабря 2016 , 14:08
Создание музея на Почтовой тормозит Министерство культуры, – заместитель председателя КГГА
 5 июля , 11:51
Гусовский о затоплении раскопок на Почтовой: главная проблема в нежелании властей ее решать
 сегодня , 12:53
Новости
Больше новостей
При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

Made by
Залиште відгук