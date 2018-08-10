Активисты перекрыли Почтовую площадь в Киеве из-за затопления артефактов Киевской Руси: подробно

10 августа активисты на 5 минут перекрыли Почтовую площадь для проезда автомобилей из-за затопления археологических раскопок времен Киевской Руси. Они призывают мэра Киева Виталия Кличко прийти на место событий и объяснить ситуацию затопления ценного археологического участка.

Об этом в своем Twitter информируют активисты движения "Честно".

Читайте также: Замок Любарта показали с высоты: захватывающие фото

Активисты на 5 мин перекрыли Почтовую. Скандируют "Мэра к народу!" Требуют, чтобы на Почтовую площадь приехал Виталий Кличко. Если не приедет до 15:00, дорогу перекроют подольше,

– говорится в сообщении.

Кроме этого, активисты требуют создать комиссию и провести осмотр на затопленном участке.



По словам исследовательницы Ольги Рутковской, вода из поврежденной трубы под давлением вытекала 48 часов.



К слову, застройщики, котоыре к открытию исторической находки планировали построить под Почтовой площадью подземный ТРЦ, отвергают любые обвинения в свою сторону: говорят – виноват Киевводоканал.

Активісти на 5 хв перекрили Поштову.

Скандують "Мера до народу!"

Вимагають, щоб на Поштову площу приїхав @Vitaliy_Klychko

Якщо не приїде до 15:00, дорогу перекриють на довше.@MPoshtova #МузейНаПоштовій pic.twitter.com/u2FiZGL3v2 — ЧЕСНО (@chesno_movement) 10 серпня 2018 р.

Напомним, ранее стало известно о затоплении археологических раскопок на Почтовой площади. Состояние участка, который может вскоре получить статус памятника национального значения, ужасный.