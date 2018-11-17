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      Активисты под домом Авакова требуют его отставки: фото и видео с места события

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      17 ноября под домом Арсена Авакова митингующие устроили акцию протеста с требованием начать эффективное расследование дел убийства Екатерины Гандзюк и других активистов.

      Об этом в прямом эфире рассказала корреспондентка 24 канала Виктория Кутьина.

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      Больше сотни активистов собрались под предполагаемым домом Арсена Авакова с требованием отправить его в отставку. На заборе они развесили плакаты, а также поставили импровизированный мусорник, символизирующий место, в которое надо положить все его реформы.

      Акція протесту під будинка Арсена Авакова
      Акция протеста под домом Арсена Авакова


      Активисты развесили плакаты с требованием отправить Авакова в отставку

      Мітингувальники під будинком Авакова
      Митингующие под домом Авакова

      Реформа правоохранительной системы полностью провалена. Мы четко определяем ответственных лиц. Именно поэтому мы требуем его отставки, вместе с отставкой генпрокурора Юрия Луценко. Выздоровление правоохранительной системы невозможно без этого первого шага. Без увольнения ключевых субъектов, ответственных за провал правоохранительной системы,
      – сказал активист Виталий Устименко.

      По словам протестующих, именно из-за таких громких акций дела начинают продвигаться. Ведь именно из-за митингов активистов и друзей Екатерины Гандзюк и была создана Временная следственная комиссия и арестованы лица, причастные к убийству активистки.

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      Напомним, 31 июля в Херсоне облили серной кислотой Екатерину Гандзюк – известную активистку и советника мэра города. 4 ноября Екатерина Гандзюк умерла. 22 августа глава ведомства Сергей Князев сообщил, что в целом правоохранители задержали шесть человек, подозреваемых в совершении преступления.

      Теги: Новости Украины протесты Жертвы Юрий Луценко ГПУ Реформы Арсен Аваков
      Источник: 24 канал
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