Активисты под домом Авакова требуют его отставки: фото и видео с места события

17 ноября под домом Арсена Авакова митингующие устроили акцию протеста с требованием начать эффективное расследование дел убийства Екатерины Гандзюк и других активистов.

Об этом в прямом эфире рассказала корреспондентка 24 канала Виктория Кутьина.

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Больше сотни активистов собрались под предполагаемым домом Арсена Авакова с требованием отправить его в отставку. На заборе они развесили плакаты, а также поставили импровизированный мусорник, символизирующий место, в которое надо положить все его реформы.



Акция протеста под домом Арсена Авакова



Активисты развесили плакаты с требованием отправить Авакова в отставку



Митингующие под домом Авакова

Реформа правоохранительной системы полностью провалена. Мы четко определяем ответственных лиц. Именно поэтому мы требуем его отставки, вместе с отставкой генпрокурора Юрия Луценко. Выздоровление правоохранительной системы невозможно без этого первого шага. Без увольнения ключевых субъектов, ответственных за провал правоохранительной системы,

– сказал активист Виталий Устименко.

По словам протестующих, именно из-за таких громких акций дела начинают продвигаться. Ведь именно из-за митингов активистов и друзей Екатерины Гандзюк и была создана Временная следственная комиссия и арестованы лица, причастные к убийству активистки.

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Напомним, 31 июля в Херсоне облили серной кислотой Екатерину Гандзюк – известную активистку и советника мэра города. 4 ноября Екатерина Гандзюк умерла. 22 августа глава ведомства Сергей Князев сообщил, что в целом правоохранители задержали шесть человек, подозреваемых в совершении преступления.