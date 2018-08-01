Активисты под МВД устроили акцию с требованием отставки Авакова

Под зданием Министерства внутренних дел несколько десятков человек вышли на акцию "Наказать зло". Участники акции требуют от правоохранителей эффективного расследования нападений на журналистов и активистов.

Об этом сообщает "Общественность".

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Владислав Грезев, один из организаторов акции, озвучил 5 требований, которые они выдвинули МВД:

– отставка главы МВД Арсена Авакова;

– генпрокурор Луценко должен передать все дела в Департамент контрразведки Службы безопасности;

– отстранение руководства МВД в Херсонской области из-за нападения с кислотой на активистку, советницу мэра Екатерину Гандзюк;

– отчет ведомства по расследованиям предыдущих дел;

– и пятое требование – "наказать зло".

Акция под МВД (фото Hromadske)

К участникам акции вышел представитель МВД Артем Шевченко. Он отметил, что на все вопросы относительно нападения на активистку Екатерину Гандзюк правоохранители будут отвечать сегодня на брифинге в Херсоне. По его словам, в МВД соберут информацию о всех преступлениях в регионах.

Друг пострадавшей от нападения Екатерины Гандзюк Александр Савич рассказал, что после инцидента полиция не опросила всех свидетелей и соседей, которые имели камеры. Соседи говорят, что нападавший стоял возле дома Гандзюк с 5 утра, и ходил в супермаркет рядом. А правоохранители, по их словам, до сих пор не имеют видео с камер наблюдения.