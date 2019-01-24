Активисты протестуют под КГГА против сноса местной достопримечательности на Грушевского - фото

24 января под КГГА активисты принесли обгоревшие остатки крыши от дома на Грушевского, который горел накануне, и подарили их чиновникам Киевского горсовета в знак протеста.

Активисты считают, что дом подожгли застройщики, которые хотят построить там очередные высотки.

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Накануне, 16 января, на чердаке этого дома произошел пожар. Огонь распространился на площадь 700 квадратных метров, а небо затянул густой дым. Однако спасателям удалось потушить возгорание.



Пожар в доме на Грушевского, 4Б / ГСЧС

Киевляне требуют у местных властей вернуть дому статус местной достопримечательности, или хотя бы заморозить его строительство, чтобы дом не разрушился еще больше.

Мы инициируем к депутатам, чтобы они пересмотрели это решение. Если это произойдет, тогда мы можем запускать процесс и снова признавать его достопримечательностью. Мы – хренители достопримечательностей, и мы считаем, что этот объект заслуживает важного архитектурного значения,

– отметил директор Департамента охраны культурного наследия КГС Александр Никоряк.



Активисты протестуют против сноса дома / Фото Владимира Кошовенко

Напомним, в 2014 году городские власти внесли этот дом в реестр памятников архитектуры. Но уже через два года его оттуда исключили решением суда по иску застройщика – компании "Грааль", приближенной к Дмитрию Табачнику – министру образования при Януковиче.



Дом считают архитектурным памятником / Фото Владимира Кошовенко

Какую ценность представляет этот дом?Дому 140 лет, он является иллюстрацией многоэтапной дореволюционной застройки Киева и примером ранней постройки улицы Грушевского, которая почти не сохранилась. Проект дома принадлежит известному киевскому архитектору В. Николаеву, в формировании современного внешнего вида здания принимали участие и другие киевские архитекторы.