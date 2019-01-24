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      Активисты протестуют под КГГА против сноса местной достопримечательности на Грушевского - фото

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      Активисты требуют остановить разрушение дома, который является местной достопримечательностью
      Активисты требуют остановить разрушение дома, который является местной достопримечательностью / Фото с Facebook Владимира Кошовенко

      24 января под КГГА активисты принесли обгоревшие остатки крыши от дома на Грушевского, который горел накануне, и подарили их чиновникам Киевского горсовета в знак протеста.

      Активисты считают, что дом подожгли застройщики, которые хотят построить там очередные высотки.

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      Накануне, 16 января, на чердаке этого дома произошел пожар. Огонь распространился на площадь 700 квадратных метров, а небо затянул густой дым. Однако спасателям удалось потушить возгорание.

      Пожежа у будинку на Грушевського, 4Б
      Пожар в доме на Грушевского, 4Б / ГСЧС

      Киевляне требуют у местных властей вернуть дому статус местной достопримечательности, или хотя бы заморозить его строительство, чтобы дом не разрушился еще больше.

      Мы инициируем к депутатам, чтобы они пересмотрели это решение. Если это произойдет, тогда мы можем запускать процесс и снова признавать его достопримечательностью. Мы хренители достопримечательностей, и мы считаем, что этот объект заслуживает важного архитектурного значения,
      – отметил директор Департамента охраны культурного наследия КГС Александр Никоряк.

      Активісти протестують проти знесення будинку / Фото Володимира Кошовенка
      Активисты протестуют против сноса дома / Фото Владимира Кошовенко

      Напомним, в 2014 году городские власти внесли этот дом в реестр памятников архитектуры. Но уже через два года его оттуда исключили решением суда по иску застройщика – компании "Грааль", приближенной к Дмитрию Табачнику – министру образования при Януковиче.

      Будинок вважають архітектурною пам'яткою / Фото Володимира Кошовенка
      Дом считают архитектурным памятником / Фото Владимира Кошовенко

      Какую ценность представляет этот дом?Дому 140 лет, он является иллюстрацией многоэтапной дореволюционной застройки Киева и примером ранней постройки улицы Грушевского, которая почти не сохранилась. Проект дома принадлежит известному киевскому архитектору В. Николаеву, в формировании современного внешнего вида здания принимали участие и другие киевские архитекторы.

      Теги: Новости Украины Протесты Новости Киева Пожар Строительство
      Источник: 24 канал
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