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      ЮРИЙ ЛУЦЕНКО ЕКАТЕРИНА ГАНДЗЮК САНКЦИИ РОССИИ ПРОТИВ УКРАИНЫ

      Активисты разоблачают тех, кто разворовывает эту страну, поэтому их и убивают, – "Самопомич"

      38 Читати новину українською
      Убийство активистки
      Убийство активистки / radiosvoboda.org

      Фракция "Самопомич" требует создания независимой и сбалансированной временной следственной комиссии по делам нападений на активистов.

      Возглавлять эту ВСК должен человек, который не имеет никакого отношения к коалиции, который будет независимо и незаангажированно проводить работу этой следственной комиссии.

      Эта ВСК наконец-то должна сказать, почему нападения на активистов не расследуются, почему они саботируются на местах и кто и почему боится активистов? Потому что это выглядит так, что они обличают тех, кто разворовывает эту страну, поэтому их и убивают.

      Накануне, во время заседания согласительного совета, под стены парламента пришли активисты и правозащитники. Они требовали создания независимой временной следственной комиссии.

      К сожалению, известно, что следственные комиссии в стенах этого парламента изредка бывали эффективными. Известно, что у них очень мало полномочий. Но "Самопомич" все равно требует ВСК относительно избиения активистов, нападения и уже теперь смерти активистки Гандзюк. И продолжает это требовать, несмотря на то, что сейчас в парламенте большинство, коалиция пытается создать абсолютно контролируемую временную следственную комиссию.

      Коалиция назначила главу Службы безопасности, который сейчас отвечает за расследование; Генерального прокурора, который отвечает за процессуальное руководство в этих расследованиях; главу МВД, который отвечает за работу Национальной полиции и направляет ее деятельность. И в то же время члены коалиции хотят контролировать временную следственную комиссию, которая должна дать заключение, есть ли бездействие в действиях этих органов или нет? И нападения на активистов расследуются ли они или саботируются на местах правоохранительными органами?

      Так парламентаризм не работает. "Самопомич" считает: во-первых, принципиально, чтобы у этой временной следственной комиссии был независимый председатель. Во-вторых: чтобы все взяли на себя ответственность за работу этой комиссии, туда будут появляться правоохранительные органы, предоставлять свои объяснения.

      Парламент наконец должен стать парламентом. Мы должны вспомнить, что нас сюда избирали люди, а не правоохранительные органы, не министры, которые сейчас занимают свои должности. Те люди, на которых нападают, они как раз делают работу правоохранительных органов, работу судов, они разоблачают коррупционеров. А власть даже не может эти дела расследовать.

      Теги: Новости политики ГПУ СБУ Министерство внутренних дел Самопомич
      Источник: 24 Канал
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