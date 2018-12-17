Активисты с трогательными плакатами вышли на Майдан поддержать украинских моряков: фото

В Киеве на Майдане активисты начали массовую акцию "Помни о тех, кто в плену" в поддержку военнопленных моряков, содержащихся РФ в московских СИЗО.

На центральной площади столицы собралось около 50 граждан, которые принесли с собой плакаты с фотографиями украинских моряков.

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Акция должна стать проявлением солидарности неравнодушных украинцев, формой гражданского сопротивления агрессии РФ и поддержкой соотечественников, ставших жертвами репрессивной политики Кремля.

Общественная акция "Помни о тех, кто в плену" призвана поддержать украинских военнопленных моряков, преступным, пиратским образом, с нарушением Женевской конвенции и международного права, захваченных Россией, и всех остальных пленников Кремля, незаконно удерживаемых в российских тюрьмах и на оккупированных территориях Украины,

– отметили организаторы.

Участникам акции также собирают открытки и новогодние поздравления украинским морякам и другим заключенным. В месте проведения акции на Майдане Независимости, будут расположены специальные ящики для этого.



Акция в поддержку украинских моряков

Отметим, что на акцию были приглашены послы и дипломаты стран-членов НАТО и международных организаций. С речами выступят народные депутаты, члены правительства и общественные активисты, ветераны, представители Меджлиса крымскотатарского народа, родные военнопленных и заложников.

Не только политики на междунардных конференциях отстаивают права украинских заключенных, но и обычные украинцы беспокоятся о судьбе наших моряков, поэтому мы просим подписать петицию для обращения в международные дипломатические миссии, чтобы они усилили санкции в отношении России, ведь РФ нужно экономически наказать за то, что они так позорно нарушают права человека,

– добавила организатор акции.



Активисты подписали петицию в международных миссий

Напомним, СБУ утвердила 34 защитников для пленных украинских моряков, содержащихся в московских СИЗО. Основная стратегия защиты: соблюдать европейское законодательство. Все моряки на допросах заявили, что они – военнопленные.

Почему россияне взяли в плен украинских моряков?

25 ноября в Керченском проливе российский пограничный корабль протаранил рейдовый буксир украинских военных. Известно, что 2 украинских военных малых бронированных артиллерийских катера и рейдовый буксир переходили планово и в соответствии с международными нормами из порта Одессы в порт в Мариуполе.



Однако в России заявили, что украинские военные корабли якобы неправомерно зашли во временно закрытую акваторию территориального моря РФ и продолжили движение к Керченскому проливу.



Группа украинских кораблей продолжила свой путь в Мариуполь. Однако при выходе из Керченского пролива российские пограничные суда открыли огонь по украинским кораблям, в результате чего 6 украинских военных моряков получили ранения. Также Россия захватила 2 украинских судна и взяла в плен 24 украинских моряков, которых впоследствии арестовали в оккупированном Крыму и вывезли в московских СИЗО.



После этого Украина ввела в 10-и областях военное положение до 26 декабря. Кроме того, 30 ноября Украина запретила въезд на свою территорию мужчинам-гражданам России в возрасте 16-60 лет.