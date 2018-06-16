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Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины

Активисты снова пикетируют посольства России в Киеве и Одессе требуя освободить политзаключенных

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"Свободу политзаключенным!" – в субботу, 16 июня, активисты снова вышли на пикет к посольству России в Киеве и Одессе. Требование одно – освобождение всех пленников Кремля.

Акцию в столице уже назвали бессрочной – молодежь несколько дней подряд выходит к стенам посольства с протестом и планирует продолжать пикеты.

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К сегодняшнему пикету присоединились около 100 участников. С собой они принесли мячи, как символ того, что нельзя проводить Чемпионат мира на территории страны-агрессора. Митингующие сделали российскому посольству символический подарок. Они бросили футбольные мячи на территорию диппредставительства. Некоторые мячи красного цвета, как символ крови.

Этот чемпионат построен на крови наших политзаключенных. Эти мячи символизируют политзаключенных, которые сейчас незаконно осуждены,
– заявил один из участников акции.

Флешмоб "SaveSentsov" уже стал всемирным. Пикеты ежедневно происходят в разных городах, от Черновцов до Нью-Йорка. Однако, в России на призывы общественности не отвечают.

Напомним, в среду, 13 июня, сообщили, что в Киеве под посольством России продолжается акция в поддержку украинского режиссера Олега Сенцова. Митингующие держали в руках плакаты "FREE SENTSOV", требуя от Кремля отпустить украинского политзаключенного.

Теги: Новости Украины Фотоновости Новости Киева Новости Одессы Олег Сенцов заложники Украинцы в плену РФ Пикет
Источник: 24 канал
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