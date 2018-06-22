Активисты требовали вернуть заключенных Кремля под консульством России

Уберите своих — отдайте наших. В столице возле консульства России активисты требуют вернуть заключенных Кремля, только по официальным данным их 64 человека.

Об этом в эфире 24 Канала сказал корреспондент Эдуард Крижанивский.

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По его словам возле консульства собралось около 10 активистов, требовавших, чтобы Россия забрала своих военных. Чтобы привлечь внимание, активисты принесли с собой чучело в ватнике.

РФ не признавала здесь присутствие своих военных. Она не признавала, что именно она осуществляет поддержку так называемых ЛНР и ДНР. Она не защищает своих людей, даже тех, кто является гражданами России. И вот мы здесь сегодня, чтобы призвать РФ к гуманности в отношении своих де-факто солдат,

– сказала активистка под посольством.

Ответа от консульства активисты так и не дождались.