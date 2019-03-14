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      Активисты требуют от ВСК вмешаться в саботаж расследования нападений на одесситов

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      Активисты призывают прекратить саботаж расследования нападений на общественных активистов в Одессе
      Активисты призывают прекратить саботаж расследования нападений на общественных активистов в Одессе / Виталий Устименко

      Инициативная группа "Кто заказал Катю Гандзюк?" обратилась к Временной следственной комиссии Верховной рады Украины с просьбой вмешаться в саботаж расследования нападений на общественных активистов в Одессе.

      Это связано с решением Приморского райсуда Одессы, сообщается на странице общественной инициативы. Так, суд удовлетворил ходатайство защиты нападавших на лидера одесской ячейки "Автомайдана" Виталия Устименко и вернул прокуратуре их обвинительный акт на доработку.

      Читайте также: Лидер одесского "Автомайдана" рассказал, почему Киев покрывает заказчиков расправ над активистами

      Дело о покушении на жизнь Устименко до сих пор находится в Следственном управлении Нацполиции Одесской области, и до сих пор не передано в Главное следственное Управление СБУ. За это она его не может объединить с уголовными производствами касательно покушений на лидера одесского отделения политической партии "Народного Руха Украины" Михаила Кузаконя и одесского журналиста-расследователя Григория Козьму. Несмотря на то, что подозреваемым в организации этих преступлений фигурирует одно и то же лицо – Евгений Лисицкий.

      Читайте также: Нападения на активистов в Одессе заказала ОЗУ Галантерника, – Михаил Кузаконь

      Добавим, что 11 марта Устименко заметил, что за ним следят.

      Давление на активистов продолжается. Мы считаем, что дело атаки на Устименко не расследуют до тех пор, пока ею будут заниматься местные правоохранители, подконтрольные действующему мэру Одессы Генадию Труханову, которого и критиковал Виталий,
      - считают представители инициативы "Кто заказал Катю Гандзюк?"

      В связи с этим активисты призывают ВСК ВР Украины обратиться в Генпрокуратуру Украины для передачи дела покушения на жизнь Виталия Устименко в Главное следственное управление СБУ и объединения его с производствами относительно покушений на Михаил Кузаконя и Григория Козьму.

      Напомним, в последнее время на Юге Украины были совершены покушения на убийство и нападения на следующих журналистов, волонтеров и активистов: Светлану Пидпалу, Алину Радченко, Сергея Стерненко (трижды), Виталия Устименко, Андрея Вагапова, Олега Михайлика, Михаила Кузаконя и Григория Козьму.

      Кто такой такой Виталий Устименко?
      Виталий Устименко – общественный активист из Одессы, автомайдановец, один из "списка Гандзюк". 5 июня прошлого года на Виталия было совершено нападение. Двое неизвестных нанесли парню ножевые ранения. Заказчики нападения не названы.

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      Автор: Екатерина Петренко
      Теги: Новости Украины Новости политики Верховная Рада Покушение на активиста Михайлика Дело Екатерины Гандзюк Новости Одессы
      Источник: 24 Канал
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